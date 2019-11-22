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Главу подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве на 7,3 млн рублей

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Главу подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве на 7,3 млн рублей

Чехов, 22 ноября. Глава муниципального округа Чехова Марина Кононова задержана по подозрению в мошенничестве на 7,3 млн рублей. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, Кононовой предъявлено обвинение «в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч.4 ст. 159 УК РФ)».

По данным следователей, здание общей площадью 330 квадратных метров, стоимость которого равна порядка 7,3 млн рублей, ранее незаконно выбыло из муниципальной собственности. Таким образом, «администрации городского округа Чехов причинен ущерб в особо крупном размере на указанную сумму». Об этом пишет «Газета.ru».

Главу подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве на 7,3 млн рублей

В настоящее время проводится проверка, следователи собирают доказательную базу. Кононова дала признательные показания.

«В ходе допроса обвиняемая дала признательные показания. Сегодня следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения», — говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте СК РФ.

Ранее официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что сотрудники Следственного комитета России задержали директора ООО «Звезда» в Иркутской области Олега Хамуляка по подозрению в мошенничестве.  

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Источник: СК РФ по Московской области
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