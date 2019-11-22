Главу подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве на 7,3 млн рублей

Чехов, 22 ноября. Глава муниципального округа Чехова Марина Кононова задержана по подозрению в мошенничестве на 7,3 млн рублей. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, Кононовой предъявлено обвинение «в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч.4 ст. 159 УК РФ)».

По данным следователей, здание общей площадью 330 квадратных метров, стоимость которого равна порядка 7,3 млн рублей, ранее незаконно выбыло из муниципальной собственности. Таким образом, «администрации городского округа Чехов причинен ущерб в особо крупном размере на указанную сумму». Об этом пишет «Газета.ru».