Ростов-на-Дону, 22 ноября. Около 300 должностей политработников введено в армии России, в декабре 2019 года будет утверждено наставление по военно-политической работе, сообщил заместитель министра обороны РФ, начальник главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов.

Около 300 должностей политработников введено в армии России. По его словам, с 30 апреля по настоящее время введено 294 должности политработников. Он подвел итоги оперативно-специального сбора с руководящим составом органов военно-политической работы, который проходил в Моздоке на базе авиационной части Южного военного округа.

По словам Картаполова, работа по совершенствованию структуры и введению новых должностей продолжается.

В июне соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Новосибирской и Кемеровской областях, в Алтайском крае и Туве, были подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности. Об этом говорилось в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Военнослужащие отработали мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маршей на штатной технике в назначенные районы, развертыванию полевых пунктов управления и полевых узлов связи и выполнению задач по предназначению», — говорилось в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что внезапная проверка боеготовности в ЦВО началась по указу верховного главнокомандующего Вооруженных Сил, президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Органы военного управления ЦВО были приведены в высшую степень боеготовности. По словам Сергея Шойгу, проверка поможет оценить, насколько вооруженные силы страны способны обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе.