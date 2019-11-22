В МИД КНР высоко оценили слова Путина о вреде вмешательства во внутренние дела стран

Пекин, 22 ноября. Китай высоко ценит заявление президента России Владимира Путина о вреде вмешательства во внутренние дела государств, заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан.

В Китае прокомментировали заявление Путина на форуме «Россия зовет!». Президент РФ констатировал, что США пытаются сдерживать развитие Китая и России, о чем публично сообщают. Российский лидер назвал эти действия «серьезной, глубинной ошибкой», которая подрывает даже позиции тех, кто инициирует такую политику.

«Китай высоко ценит четкие и положительные заявления президента России Владимира Путина», — заявил китайский дипломат.

Шуан подтвердил, что ряд стран вмешиваются во внутренние дела других государств.

«Произвольно применяют санкции, что оказывает серьезное влияние на существующий миропорядок и подрывает действующую международную систему, эти действия на самом деле являются большой ошибкой», — заявил представитель Пекина.

Он напомнил, что Россия и Китай являются постоянными членами Совбеза ООН. Оба государства хотят обеспечить нацбезопасность и государственный суверенитет, а также защитить основные нормы международных отношений.

«Мы выступаем против политики односторонних действий, травли и вмешательства, — объявил Шуан, — мы разделяем одинаковые интересы и схожие потребности».

Представитель МИД КНР подчеркнул, что Пекин и Москва будут развивать стратегическое взаимодоверие, углублять всестороннее сотрудничество и усиливать взаимную поддержку.