МИД РФ сделал заявление о фейковой «ликвидации» аль-Багдади



Москва, 22 ноября. Минобороны РФ не имеет достоверных данных о спецоперации США по ликвидации главаря запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 Абу Бакра аль-Багдади, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

«Наши военные, которые работают «на земле», не располагают подтверждением информацией о ликвидации аль-Багдади американскими силами», — подчеркнул он в интервью РИА Новости.

Сыромолотов напомнил, что заявление о якобы уничтожении аль-Багдади президент США Дональд Трамп сделал 27 октября, и в тот же день этот вопрос прокомментировал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он сообщил, что российская сторона не располагает достоверной информацией о том, проводили ли военные США операцию по ликвидации аль-Багдади в Идлибе. Кроме того, Конашенков усомнился в том, что террорист мог находиться в районах, подконтрольных запрещенной в РФ группировке «Джебхат ан-Нусра»1, так как эта организация уничтожала членов ИГ1 как «главных конкурентов за власть в Сирии». Кроме того, в Минобороны РФ подчеркнули, что в день, когда произошла «ликвидация» террориста, в небе над Идлибом не было авиации США, никакой достоверной информации о ликвидации аль-Багдади нет.

США никаких доказательств гибели аль-Багдади до сих пор не предоставили, опубликовав лишь сомнительную видеозапись, якобы сделанную в ходе спецоперации в Идлибе. Помимо этого, американские военные голословно заявляют, что анализ ДНК доказывает уничтожение террориста. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в начале ноября заявил, что без генетического материала главаря ИГ говорить о его ликвидации бессмысленно.

Стоит отметить, что заявление Трампа об успешной «ликвидации» аль-Багдади вызвало иронию не только в России. Это заявление высмеяли в мировом сообществе, напомнив американскому лидеру о том, что этот боевик не раз «воскресал» после подобных спецопераций США.

Ряд политологов сошлись во мнении, что Трамп просто торгует фейками в преддверии выборов и хочет заработать побольше очков. В соцсетях особенно потешались над тем, что награды за участие в операции по «убийству» лидера террористической группировки удостоилась собака. Пса наградил американский лидер.

1 Организация запрещена на территории РФ.