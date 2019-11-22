Первый канал запустил новое шоу со звездами российского фигурного катания

Москва, 22 ноября. Первый канал запустил новое шоу «ФК», в котором звезды российского фигурного катания делятся своими самыми сокровенными секретами и отвечают на неожиданные вопросы.

«Кроме новостей из мира спорта и интересных репортажей зрители узнают, как тренировать вестибулярный аппарат, как не замерзнуть на льду во время тренировок, зачем нужны поролоновые шорты, какую музыку слушать перед соревнованием», — сообщает пресс-служба Первого канала.

Отмечается, что шоу построено на прямом диалоге с фанатами, которые могут задавать любые вопросы своим кумирам, а также получать призы и автографы.

В первом выпуске появилась действующая чемпионка России — 15-летняя Анна Щербакова, которая принесла в студию свою кошку Мафию и гигантского плюшевого медведя, подаренного китайскими фанатами. Девушка рассказала, как ей удалось поменять цвет платья во время выступления, на что она копит призовые деньги и сколько конфет в день можно есть начинающей фигуристке. Ведущими же программы станут актеры и звезды эстрады, которые далеки от фигурного катания, но при этом искренне любят данный вид спорта.