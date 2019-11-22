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Сирийский министр: Дамаск будет добиваться полного освобождения страны

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Дамаск, 22 ноября. Заместитель министра иностранных дел Сирии Айман Сосан встретился с парламентской делегацией Германии во главе с депутатом Франком Баземаном, главой Сирийской контактной группы в парламенте. На встрече удалось побывать специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Сосан проинформировал делегацию о последних событиях в Сирии и регионе, подтвердив продолжение борьбы с террористическими группировками вплоть до их полной ликвидации. Кроме того, он заявил, что Дамаск будет добиваться прекращения любого незаконного иностранного присутствия на сирийской земле, подчеркнув, что единство сирийской земли и народа является священным — это красная линия, которую нельзя пересекать.

Сосан также подтвердил конструктивное участие Сирии в любой деятельности, направленной на выход страны из текущего кризиса. По его словам, конституция является суверенным вопросом Сирии с тем отличием, что ни одна внешняя сторона не имеет права вмешиваться в него.

 

Замминистра иностранных дел САР отметил, что Европейский Союз, слепо следуя политике США, потерял свой компас и идентичность, Европа оказалась в стороне от событий, происходящих на данный момент в республике. Этим объясняется большое недоверие со стороны европейских политиков.

Со своей стороны, члены немецкой делегации выразили признательность Дамаску за многочисленные победы над терроризмом и восстановление стабильности во многих сирийских районах. Они выразили полное понимание реальной ситуации в Сирии.

Члены делегации вновь заявили о своем несогласии с политикой ЕС в отношении республики. Они призвали своих соотечественников отменить незаконные односторонние принудительные меры и поддержать усилия Сирии по восстановлению, направленные на содействие возвращению беженцев, вынужденных сложившейся ситуацией покинуть страну.

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