Диетолог объяснила, почему бросившие курить люди толстеют

Москва, 22 ноября. Бросившие курить люди зачастую толстеют. Член Ассоциации диетологов и нутриционистов Марина Макиша объяснила, что изменение веса связно с синдромом отмены.

Врач пояснила, что курильщики, отказавшись от пагубной привычки, первое время пытаются компенсировать нехватку возбуждения мозга от никотина. Чаще всего этой заменой становится жирная и сладкая пища, что приводит к появлению лишних килограммов. Макиша подчеркнула, что синдром отмены проходит в течение двух-трех недель.

Диетолог добавила, что избежать набора веса можно с помощью правильного питания, передает газета «Известия». Человек должен не пропускать ни завтрак, ни обед, ни ужин. Стоит избегать вредных перекусов, отдавая предпочтение овощам и фруктам, добавила она.

Ранее англоязычный портал Food.news опубликовал статью о том, как похудеть без занятий спортом. Авторы материала рассказали, какие продукты нужно ввести в рацион, а каких — избегать, чтобы избавиться от излишков жировых отложений. Как пишет «Газета.ru», сенсационными советы портала назвать нельзя: все они давно известны широкому кругу желающих похудеть.

Так, желающим скинуть лишние килограммы людям советуют чаще потреблять пищу, богатую протеином. Такая пища помогает снизить количество потребляемых человеком калорий (то есть энергии). Кроме того, большинство популярных диет требуют от человека сокращения или полного отказала от углеводов. При этом Пьер Дюкан подчеркивал, что речь идет именно о сахаре: к другим продуктам автор знаменитой диеты претензий не имел.