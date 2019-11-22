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МВД Турции заявило, что в Сирии поймали организовывавшего теракты в России боевика

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МВД Турции заявило, что в Сирии поймали организовывавшего теракты в России боевика

Анкара, 22 ноября. Боевик запрещенной в РФ террористической организации ИГ1, который является организатором терактов в России и Германии, пойман в Сирии. Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Он сообщил, что удалось захватить одного из главных террористов «Исламского государства»1 по имени Джихад ад-Дин аль-Насир Убейде в сирийском Аазазе. Он является представителем высшего руководства группировки.

«Он изготавливал бомбы, обучал их делать, в том числе по интернету, вербовал боевиков и создал сеть смертников, готовил теракты и убийства с помощью ядов. Организовал теракт в России в 2018 году, а также в немецком Гамбурге», — подчеркнул Сулейман Сойлу.

По словам министра внутренних дел Турции, захваченный на территории Сирии боевик причастен к организации 20 терактов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Hurriyet
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