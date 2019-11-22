За что мы благодарны Владимиру Далю

Лингвисты утверждают, что словари устаревают в день выхода, а вот «Толковый словарь живого великорусского языка» читается и используется до сих пор. 22 ноября Россия отмечает День русской словесности, или День словаря. Скоро решением президента он станет официальным праздником и объединится с празднованием дня рождения автора главной книги русского языка — Владимира Даля. Федеральное агентство новостей рассказывает, почему Даль достоин быть настоящим героем русской культуры, центральным персонажем будущих комиксов и приключенческого фильма и дать свое имя премии в области словесности.

Когда в следующий раз вздумаете спорить о том, кто такой русский и кто имеет право им называться, вспомните о Владимире Ивановиче Дале — он вам уже все давно объяснил. Этнический датчанин по отцу и немец по матери, он вырастил в себе одно из самых искренних русских сердец в нашей истории.

«Ни прозвание, ни вероисповедание, ни сама кровь предков не делают человека принадлежностью той или другой народности, — объяснил нам раз и навсегда Владимир Даль. — Дух, душа человека — вот где надо искать принадлежности его к тому или другому народу. Чем же можно определить принадлежность духа? Конечно, проявлением духа — мыслью. Кто на каком языке думает, тот к тому народу и принадлежит. Я думаю по-русски».

России очень повезло с Далем. Он оказался чутким и внимательным наблюдателем русского народа, слушателем мыслей русского духа. Он оказался влюблен в русскую речь. Его первый словарь состоял из 34 слов кадетского жаргона: гардемарином Даль был никудышным из-за морской болезни, зато внимательно записывал за матросами словечки и выражения. За всем народом записывал. За ямщиком, который вез его через пургу; за раненными на поле боя, когда заканчивал хирургические операции и доставал тетрадь; за торгашами на ярмарке и мужиками в полях.

«Помимо других разносторонних талантов Даля отличала какая-то подростковая — и у седобородого тоже — страстная влюбленность в народ, — говорит мне писатель, депутат, член Совета при президенте по русскому языку Сергей Шаргунов. — А известен он был многим: и своими исследованиями ученого, и своими военными подвигами, и тем, что был военным врачом. Даль как-то признался, что речь простолюдинов с юных лет пленяла его, цитирую, «краткостью, стройностью, ясностью, определенностью». И в ней гораздо больше жизни, чем в листке книжном или языке, на котором говорят образованные люди».

На этом же простом, емком, народном языке Владимир Даль обратился к людям в своих «Русских сказках», за что немедленно попал в немилость: власти на высмеивание в этих фантазиях обиделись. Занятно, что за тот же самый литературный труд Дерптский университет предложил Далю место на кафедре русского языка и словесности, а «Русские сказки» признал готовым материалом для диссертации на соискание ученой степени доктора филологии. Годы спустя, уже в статусе чиновника, гениальный лексикограф заставил всю особую канцелярию работать на свой будущий филологический труд (и что особенно приятно понимать — на всю Россию). Одновременно с будущими словарными статьями, подборками слов из разных диалектов народов российских губерний копились тетради с пословицами и поговорками. Они даже вышли отдельной книгой и ожидаемо не угодили властям: сборник признали небезопасным, «посягающим на развращение нравов». Но ведь это речь народа, населяющего страну? «Народ глуп и болтает вздор», — отвечали наверху. Далю даже пришлось написать на сборнике «пословица несудима», чтобы защитить богатый, саркастичный и меткий русский фольклор от обидчивых правителей.

Десятки лет Владимир Даль возил за собой обозы с тетрадями, книгами и записями, страстно записывал новые слова, заботливо собирал их по всей России. Больше 50 лет у него ушло на главный труд жизни — «Толковый словарь живого великорусского языка»: из четырех томов, с 200 000 слов и 30 000 пословиц и поговорок. «Живое слово дороже мертвой буквы», — считал писатель и вдохновенно искал самые «живые» слова современного ему русского языка в книжно-письменной речи, церковно-славянской, профессиональной, в диалектах и просторечиях. Бережно собирал их и призывал беречь. Все время напоминал, что язык народа — «главнейший и неисчерпаемый родник наш».

«Он был убежден, что богатый и сильный по природе русский язык портит внесение иностранных слов. Очень многие наши современные словечки могут быть определены словом из словаря Даля. «Няша» — так сибиряки называли ил, грязь с тиною, вязкую жидкую топь. «Конь засел в няше», — приводил пример Даль. Вот и мне не нравится купание прекрасного коня русской речи в липкой няше стартапов, кейсов и брифов. По-моему, пришла пора решительного клининга», — шутит Сергей Шаргунов.

День словаря родился из среды влюбленных в язык

День словаря в России логично связан с Днем русского языка. Один празднуется в день появления на свет Владимира Даля, другой — в день рождения Александра Пушкина. Так филологические гении своего времени продолжают общаться в вечности. Даль и Пушкин были добрыми друзьями — Александр Сергеевич вдохновлял Владимира Ивановича на работу со словарем, но что особенно символично — умер у него на руках. Даль приехал к Пушкину, узнав о его ранении, и местный врач оставил солнце российской поэзии в опытных руках военного хирурга. Спасти поэта Далю оказалось не под силу, зато русский язык их времени он для нас трепетно собрал и сохранил.

«День словаря — такой же день русского слова и языка», — считает Константин Деревянко, один из авторов и инициаторов «Дня словаря» — проекта некоммерческого партнерства по содействию в поддержке и сохранении русского языка «Родное слово» и Общероссийской лексикографической программы «Словари XXI века».

«Даже шире, потому что словарь — большой, мощный, глубокий информационный ресурс, который позволяет нам развивать не только культуру слова, но и культуру работы с информацией», — говорит директор организации «Родное слово» и рассказывает, как появился День словаря в России.

Родился «снизу», из среды профессионалов, лингвистов, филологов, учителей, библиотекарей — наследников Даля, столь же очарованных русским языком.

«Так случилось, что День русского языка отмечается 6 июня, но школьники в это время или не учатся, или сдают экзамены, — объясняет ФАН Константин Деревянко. — А праздник требует вовлечения молодежи, в том числе с помощью системы образования».

22 ноября в школах, университетах, библиотеках и книжных магазинах России проходят «Словарные уроки», конкурсы и викторины, открываются специальные выставки, проходят встречи с авторами-составителями словарных изданий. Ведущие российские филологи читают лекции, преподаватели соревнуются в работе со словарями, ученики составляют собственные мини-словари. В этом году более 800 участников подали заявки на конкурсы педагогического мастерства «Словарный урок» и видеосюжетов — «Живой словарь». Учителям предлагалось предоставить на суд жюри свои разработки словарных уроков, а ученикам всех возрастов — снять трехминутный фильм про любое русское слово.

Владимир Даль достоин стать национальным брендом

Владимир Иванович, надеюсь, этому рад.

«Я чувствую в нем родственную душу, — признается Константин Деревянко. — Он не стоял на месте, все время развивался и благодаря этой особенности личности чувствовал тонкости, настроения всех окружающих его людей. Он стремился к поиску гармонии и нашел ее в словах. Он смог охватить своим знанием, своей энергией в одиночку такое многомерное пространство — пространство языка народа. Это небывалое качество для человека. Мы знаем, как сложен труд лексикографа: сегодняшние словари создаются десятилетиями».

Константин говорит мне о том, что в начале декабря «Родное слово» представит фундаментальную энциклопедию русского языка, над которой работали 15 лет 400 авторов. Даль же создал свой словарь в одиночестве, записав все на бумаге пером.

«Более того, он и филологом не был в классическом понимании, — напоминает Константин Деревянко. — Он человек широкого кругозора, много путешествовал, жил в состоянии трансформации, обновления. Был объединяющим началом: у него на квартире собирались представители разных профессий, видные деятели, он устраивал интеллектуальные клубы, мозговые штурмы. На одной такой встрече и было придумано Русское географическое общество. Эта его энергия должна быть в полной мере продемонстрирована. Даль должен стать национальным брендом».

Сегодня проект «День словаря» поддерживается Минпросвещения России. Мероприятие организуется и управляется ООО СП «Содружество» совместно с Научно-образовательным союзом «Родное слово» и при поддержке Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН.

«День словаря уже имеет свои традиции и постепенно становится праздником не только для профессионального сообщества филологов, но и для самого широкого круга наших граждан и всех, кто интересуется русским языком, — говорит ФАН министр просвещения Ольга Васильева. — Языковое богатство — фундамент нашей культуры, о котором мы никогда не забываем, и обилие тематических уроков, презентаций ученических проектов, литературных выставок и различного рода публичных мероприятий, на регулярной основе охватывающих всю страну, тому доказательство».

Глава Минпросвещения пожелала всем «почаще обращаться к великому наследию русских писателей и поэтов, изучать русский язык, не стесняться самим творить и развивать в себе творческое начало».

Уважение к наследию Даля

На недавнем заседании Совета по русскому языку президент РФ Владимир Путин поручил подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами современного русского языка. Как ранее рассказал ФАН Константин Деревянко, через экспертизы в школьную практику внедрят современные качественные словари, отражающие современную норму. В систему школьного образования введут языковой эталон и будут развивать информационную культуру школьников. Для многостороннего описания языка создадут большой цифровой национальный фонд с технологиями искусственного интеллекта. Правительство РФ уже внесло постановление об утверждении Дня словаря как дня информационной грамотности и языковой культуры, президент Владимир Путин должен подписать соответствующий указ в течение ближайших месяцев.

«День словаря призван сохранить русский язык, укрепить его позиции как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения. Популяризация словарей необходима для грамотного литературного языка русскоговорящего населения: именно словари остаются непререкаемыми источниками правильного словоупотребления», — считают организаторы праздника.

Российский лидер на встрече с профессионалами словесности из Совета по русскому языку выразил свое уважение к наследию Даля.

«Уникально богатый, многообразный, многогранный русский язык — безусловная часть мирового культурного наследия. Но главным, конечно, была и остается его значимость для нашей страны, для России, где он служит основой духовно-исторической общности десятков самобытных культур и народов, в огромной степени обеспечивает суверенитет, единство и идентичность российской нации», — сказал Путин.

Не исключено, что глава России сам частенько берет в руки издания Владимира Даля: его публичные высказывания и интервью богаты русскими пословицами и народными меткими высказываниями.

Добавим, что Владимира Даля поздравили чуть заранее — за неделю до 22 ноября в Оренбурге открыли памятник его «Толковому словарю живого великорусского языка». Что важно, на монументе настояли не городские власти, а россияне — проект победил в народном голосовании всероссийского конкурса «Культурный след».

В ближайшее время о Владимире Дале снимут фильм (как стало известно ФАН, над картиной будет работать Александр Цекало), посвятят ему комиксы, а также в России появится дом Даля, Дом русского языка и будет учреждена премия имени Владимира Даля.

ФАН благодарит Минпросвещения за предоставленные иллюстрации, созданные специально ко дню рождения Даля.