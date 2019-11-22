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Путин поздравил поэта Добронравова с днем рождения

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Путин поздравил поэта Добронравова с днем рождения

Москва, 22 ноября. Президент России поздравил поэта Николая Добронравова с днем рождения, сообщили в пресс-службе Кремля.

22 ноября Добронравову исполнился 91 год. Глава государства пожелал поэту и его супруге здоровья, успехов и благополучия.

Путин подчеркнул, что в строках автора нашли отражение незабываемые страницы истории страны, а также подвиги и трудовые свершения современников.

«Положенные на прекрасную музыку Александры Николаевны Пахмутовой, других композиторов, они рождают в сердцах людей самые светлые чувства — веру в высокое предназначение человека, в бескорыстную дружбу и любовь, гордость за родину», — написал российский лидер в поздравительной телеграмме.

Путин поздравил поэта Добронравова с днем рождения

Глава государства накануне в Кремле вручил композитору Александре Пахмутовой орден Андрея Первозванного. Путин отметил, что написанные вместе с Добронравовым песни «согревают душу, радуют и вдохновляют, несут надежду, оптимизм и любовь».

Александра Пахмутова и Николай Добронравов находятся в браке с 1956 года, передает «Газета.ru».

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Источник: Пресс-служба Кремля
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