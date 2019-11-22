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МИД РФ назвал неприемлемыми попытки США выдать террористов в Сирии за умеренную оппозицию

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МИД РФ назвал неприемлемыми попытки США выдать террористов в Сирии за умеренную оппозицию

Москва, 21 ноября. Россия считает неприемлемыми попытки США выдать террористические вооруженные формирования в Сирии за умеренную оппозицию. Соответствующее заявление сделал заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов.

«Что касается попыток выдать за умеренную вооруженную оппозицию террористические группировки, как например «Хайят Тахрир аш-Шам» (альянс боевиков, возглавляемый террористами запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1. — Прим. ФАН) , признанные таковыми, к слову, не только СБ ООН, но и США, то мы выступаем категорически против таких заходов, считаем их неприемлемыми и доводим такую позицию до всех наших партнеров», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

Сыромолотов напомнил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поднимал данный вопрос в ходе встречи с госсекретарем США Майком Помпео на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре текущего года. По словам замглавы МИД, Вашингтон ушел от ответа по существу.

«Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию о недопустимости деления террористов на «плохих» и «хороших», под какими бы новыми названиями ни выступали международные террористические группировки», — отметил Сыромолотов.

МИД РФ назвал неприемлемыми попытки США выдать террористов в Сирии за умеренную оппозицию

Отметим, что США не только оправдывают террористов, но и активно сотрудничают с ними. Например, американцы выкачивают принадлежащую сирийскому народу нефть при пособничестве бандформирований курдов. Курдские террористы под предлогом борьбы с экстремистской организацией ИГИЛ1 (запрещена в РФ) захватили часть сирийской территории, на которой находятся месторождения нефти. В разработку этих месторождений Сирия вложила значительные средства.

Ранее Минобороны РФ представило доказательства вывоза нефти американцами с территории Сирии. В российском министерстве назвали эту неправомерную деятельность «международным государственным бандитизмом». При этом США продолжают выкачивать сирийскую нефть под предлогом борьбы с ИГИЛ и продавать ее соседним странам.

МИД РФ назвал неприемлемыми попытки США выдать террористов в Сирии за умеренную оппозицию

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: РИА Новости
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