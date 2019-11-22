Зеленского предупредили, что борьба с Тимошенко не доводит украинских президентов до добра

Киев, 22 ноября. Борьба с Юлией Тимошенко еще ни одного президента Украины не доводила до добра, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, комментируя перепалку Владимира Зеленского с лидером «Батькивщины».

Бортник напомнил, что сейчас у главы Украины дела и так идут не в гору: всего за два месяца рейтинг упал на 10%, борьба с коррупцией идет неэффективно, тарифы растут, а предвыборные обещания не выполняются.

«На этом фоне Тимошенко перешла в оппозицию к курсу Зеленскому. Противостояние с ней еще ни одного президента до добра не доводило», — подчеркнул он в комментарии «Московскому комсомольцу».

Теперь «коса» нашла на новый камень, и Зеленский допустил «инстинктивную эмоциональную реакцию».

«Ему вообще не нужно было на нее реагировать. Скорее всего, с его стороны это была. В результате Зеленский проиграл Тимошенко в этом раунде», — заключил Бортник.

Напомним, в начале ноября Тимошенко заявила, что ее партия «Батькивщина» переходит в оппозицию к Зеленскому из-за принятия закона об отмене моратория на продажу сельхозземель. В ответ Зеленский с иронией заметил, что Тимошенко ведет себя согласно «очень древней украинской традиции», по которой «раз в пять лет она уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе».

По его мнению, экс-премьер страны принесла список своих людей для назначения на «сладкие» места, а взамен обещала шесть месяцев голосовать в Раде за все законы вместе с партией «Слуга народа».

После ссоры с Зеленским Тимошенко снова заплела свой революционный калач и едко написала в своем Facebook, что на Украине есть и другая древняя традиция, по которой раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джекпот.