В ЛНР заявили, что Киев использует перемирие для размещения военной техники

Луганск, 22 ноября. Киев использует перемирие для размещения военной техники вблизи населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Представитель народной милиции Луганской Народной Республики ранее проинформировал, что уже двое суток не была зафиксирована стрельба по территории республики со стороны украинских силовиков.

«За прошедшие сутки обстрелов территории ЛНР со стороны вооруженных формирований Украины не зафиксировано. Используя режим тишины, командование ВСУ продолжает размещать вооружение и военную технику вблизи населенных пунктов на подконтрольной территории», — говорится в сообщении.

По информации Народной милиции ЛНР, бронетехника ВСУ расположена в районе подконтрольного Киеву Золотое-4 и Райгородки.

В 2014 году на Украине началась гражданская война. Тогда Донецкая и Луганская области, объявив о своей независимости и создании ДНР и ЛНР, отказались признавать новую власть в Киеве, после чего Украина ввела на территорию Донецкой и Луганской народных республик войска. Для урегулирования конфликта были приняты минские договоренности, но со стороны киевской власти они регулярно нарушаются.

Напомним, контактная группа по мирному урегулированию в Донбассе в начале октября согласовала документ по разведению сил в районе Золотого и Петровского.

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что военные ВСУ подняли американские флаги над своими позициями возле двух населенных пунктов на территории Луганской Народной Республики.

Как отмечает «Газета.ru», в МЧС РФ рассказали, что страна собрала и отправила около 350 тонн гуманитарной помощи в Донбасс.