Движение поездов на МЦД-2 восстановлено после сбоя

Москва, 22 ноября. Движение поездов на втором Московском центральном диаметре восстановлено, сообщили представители Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) на странице организации в Twitter.

Ранее на МЦД-2 и Рижском направлении произошел сбой в движении поездов. Составы шли с увеличенными интервалами в направлении Москвы со стороны Нахабино. По данным источников «Интерфакса», сбой в движении поездов возник из-за поломки механизма закрытия дверей у одного из поездов «Иволга».

«На D2 (МЦД-2) восстановлен интервал в шесть минут», — сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании.

Накануне состоялось открытие движения по двум первым диаметрам — МЦД-1 «Одинцово-Лобня» и МЦД-2 «Нахабино-Подольск». Президент России Владимир Путин проехал на поезде от Белорусского вокзала до станции «Фили» и вернулся обратно. Глава государства стал одним из первых пассажиров поезда Московских центральных диаметров.