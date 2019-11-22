В чем встречать 2020 год Крысы — актуальные советы для всех знаков зодиака

До Нового года еще есть время, но оно, как известно, мчится до обидного быстро. Поэтому стоит заранее подумать, в чем встречать 2020 год. Как известно, наступает год Крысы по знаку зодиака, и хотя, согласно календарю, это произойдет не в ночь с 31 декабря на 1 января, а почти через месяц (25 января), к встрече тотемного животного китайского календаря стоит подготовиться заранее. Особенно это актуально для тех, кто родился в год Крысы.

Год какой крысы наступает в 2020 году

2020 год: какого животного, в чем встречать? Этот вопрос задают себе многие женщины, да и мужчины не прочь получить на него ответ. Прежде чем рассказывать, в чем встречать Новый 2020 год, поделимся важной информацией о виновнице торжества — красивой, мудрой, стойкой и элегантной Крысе.

Тотемным знаком 2020 года станет не какая-то простая заурядная крыса. Нет, нас будет встречать Белая металлическая крыса!

Кстати, все годы Крысы, которые были в XX и XXI веках, отличались и по цвету, и по стихии, которая руководила этим животным. Давайте всех вспомним, особенно это актуально для рожденных под знаком Крысы, которые будут здравствовать в 2020 году.

Итак:

1900 — год Белой крысы, стихия — металл (увы, 2020 год уже не встретят).

1912 — год Синей крысы, стихия — вода (кое-кто, возможно, дожил, но вряд ли их много).

1924 — год Зеленой крысы, стихия — дерево (рожденных в этом году и доживших до старости, увы, немного).

1936 — год Красной крысы, стихия — огонь (многие здравствуют и готовы встретить свой год).

1948 — год Желтой крысы, стихия — земля (с этого года отмечающих будет все больше).

1960 — год Белой крысы, стихия — металл (самый важный, совпадает с 2020 годом).

1972 — год Синей крысы, стихия — вода.

1984 — год Зеленой крысы, стихия — дерево.

1996 — Год Красной крысы, стихия — огонь.

2008 — Год Желтой крысы, стихия — земля.

2020 — начало года 25 января. Год Белой крысы, стихия — металл (совпадает с 1960 годом).

В чем встречать 2020 год

Итак, в чем встречать Новый 2020 год? Ответим на этот вопрос.

Крыса любит разнообразие, элегантность, а в отношении цвета очень демократична. Актуальные цвета на Новый год — почти вся гамма. Можете встречать Новый год в нарядах всех оттенков, которые вам нравятся.

Актуальные цвета на Новый год

В каком цвете нужно отмечать Новый год? Выбор очень велик, а запретов почти нет.

Тем, кто мечтает в 2020 году встретить любовь, подойдут все оттенки белого, это особенно актуально, поскольку тотемное животное 2020 года — Белая крыса. Для удачи, везения и богатства надевайте одежду серебристого цвета (Крыса не только белая, но и металлическая) или золотого. Домашний уют, как ни странно, в 2020 году будет символизировать черный цвет.

Помимо черно-белой и серебристо-золотой гаммы, актуальными на Новый год будут следующие цвета, которые наверняка понравятся хвостатой гостье: желтый, оранжевый, коричневый, зеленый, красный, розовый, пурпурный и все их оттенки.

Не рекомендуется (но строгого запрета нет — тотемное животное Нового 2020 года очень демократично) использовать синий, голубой, цвет морской волны, поскольку считается, что крыса боится воды. Кроме того, не стоит злоупотреблять принтами с кошачьей или леопардовой расцветкой, а также с изображениями змеиной кожи — эти животные являются природными врагами крысы. Помимо этого, астрологи советуют всем знакам зодиака не перебарщивать с кричащими кислотными оттенками — домовитая уютная крыса не слишком ценит вычурность, обладает отличным вкусом и предпочитает умеренность.

Короче, ваш девиз — элегантность, свобода, разнообразие и, конечно, удобство, чтобы вы могли свободно танцевать всю новогоднюю ночь.

В чем встречать Новый год 2020 женщине

Платье

Начнем, конечно, с платья — главного женского наряда. В каком цвете платья встречать Новый год? — Поможем с выбором.

Отметим, для новогоднего наряда актуален силуэт с открытым плечом, но это отнюдь не догма, а только руководство к действию. Еще раз напомним: ваш девиз — элегантность и свобода движений.

Это же касается и цвета: царица года — Белая металлическая крыса. От этого и танцуйте в прямом и в переносном смысле.

С длиной новогоднего наряда можете тоже смело играть: от классического маленького черного платья и его вариаций в любом цвете и до струящихся шелков в пол с летящими рукавами.

Разрезы, подчеркивающие вашу элегантность, металлические вставки (как в серебряной, так и в золотистой гамме) и другие изыски тоже приветствуются. А насчет цвета — см. выше: любой, который вам по душе, за исключением разве что ну очень ярко-синего и уже давно не слишком актуальных и многократно осмеянных леопардовых расцветок.

Юбки

Тут тоже полная свобода: длина — от дерзкого мини до волнующего макси. Плиссировка, юбки-карандаши, пышные многослойные юбки — выбирайте в зависимости от места, где вы собираетесь блистать в новогоднюю ночь, и от своих вкусов и предпочтений.

Топы и блузки

Тут тоже можете себя не сдерживать — Белая металлическая крыса приветствует топы и блузки от максимально открытых облегающих металлических оттенков до вариантов из струящихся, в том числе полупрозрачных тканей. Всегда актуальна классическая черно-белая гамма, приветствуются пайетки, металлические бусины, декоративная отделка под жемчуг, стразы, пышные банты — как говорится, все, что вашей душеньке угодно.

Комбинезоны

Нарядный комбинезон — весьма актуальный тренд, особенно для новогодней ночи. Подойдут шелковые варианты, комбинезон с оголенным плечом, с укороченными или расклешенными брюками. Цвет — металлик, геометрические принты, да и вообще полная свобода в выборе ткани, текстуры и цвета, ваш новогодний комбинезон, безусловно, понравится Белой крысе.

В чем встречать Новый год 2020 мужчинам

Мужчинам в новогоднем наряде лучше отдать предпочтение классике. В выборе костюма стоит придерживаться классической гаммы, исключив, пожалуй, только черное и белое (если, конечно, вы не совмещаете новогоднюю вечеринку со свадебным торжеством). Поэтому ваш вариант — коричневый, серый и все его оттенки, а также — в крайнем случае — темно-синий (как вы помните, крыса от этого цвета не в восторге, но, если не кричаще-синий, а глубокий благородный оттенок, это вполне допустимо).

А если вы молоды и дерзки, то смело наряжайтесь в оранжевый, желтый и охристый, во все оттенки зеленого и даже в красный. Тут главное не переборщить: если костюм яркий, детали и аксессуары — по минимуму, а если сдержанный — смело украшайте себя огромной яркой бабочкой.

Если вы принципиальный противник костюмов, то надевайте хорошо сидящие на вас джинсы, либо модные брюки любого понравившегося вам фасона. Яркая рубашка или эффектный пуловер также будут весьма уместны и отлично дополнят ваш демократичный наряд.

Кстати, демократично, с легкой небрежностью одетый мужчина хорошо оттенит свою спутницу в изысканном наряде; но верх шика — если пара будет одета в одной гамме и в едином стиле.

Обувь для новогоднего бала

Тут главный принцип — удобство, удобство и еще раз удобство. Туфли, ботинки или кроссовки — выбор за вами, главное, чтобы вы могли танцевать всю ночь без гримасы боли на лице. Цвет — от белого и черного до серебристого и золотого, каблук — на котором чувствуете себя уверенно даже после пары бокалов. Единственный запрет — никаких тапок, даже дизайнерских и ярких. Скажите нет этому варианту, даже если в новогоднюю ночь вы замыслили домашнюю вечеринку для своих. Иначе весь год так и проведете, шаркая шлепанцами, а разве об этом вы мечтаете? Да и элегантная Белая крыса сделает вам замечание.

Макияж на Новый год 2020 Белой металлической крысы

Красавицы всех возрастов, ваш новогодний образ прекрасно дополнит грамотно подобранный макияж. Металлическая крыса приветствует яркие, эффектные и даже немного агрессивные решения. Поэтому разрешается все: блеск, тени металлических оттенков, «золото-бриллианты» и так далее. Но помним, что новогодний бал — это праздник красоты, а не дурновкусия, поэтому акцент либо на глаза, либо на губы. Иначе получится перебор, который элегантная крыса может не одобрить.

Кстати, эффектное минималистическое решение, которое называется нюд (макияж «без макияжа») по-прежнему в тренде. Так что, если вы сторонница естественности, следуйте своим принципам и в новогоднюю ночь.

И, конечно, учтите, что новогодний макияж должен выдержать проверку на прочность — ветер со снегом и брызги новогодних напитков не должны помешать вам быть прекрасной всю ночь.

Новогодний маникюр 2020: помним о вкусе

Как вы помните, сейчас в моде хорошо обработанные ноготки без яркого лака, излишества в виде буйных росписей и стразов на ногтях давно неактуальны. В Новый год все не так строго — эффектный яркий лак в тон наряда приветствуется. А вот игривым рисуночкам в виде снежинок, снеговичков и маленьких крысок скажем решительное нет!

Если вы не сторонница ярких однотонных ногтей, тогда ваш выбор — это прозрачные естественные цвета, а также все оттенки белого, молочного, кремового и так далее, Белая крыса обязательно оценит вашу приверженность ее коронной гамме.

В чем встречать 2020 год Крысы по знаку зодиака

Овен

Овнам можно смело подчеркивать свою энергию, страстность и импульсивность. Поэтому смело надевайте наряды ярких оттенков вплоть до кричаще-красного; блестки, бусины, пайетки и стразы тоже для вас. Дерзкий образ смело подчеркивайте броскими аксессуарами и ярким макияжем.

Телец

Основательность этого знака зодиака прекрасно подчеркнут классические цвета: коричневый, темно-зеленый, всегда актуальная черно-белая гамма. Хорошее новогоднее решение для Тельцов — это атлас, бархат и другие «солидные» ткани. Такой наряд стоит сделать однотонным, умело дополнив его массивными украшениями, в том числе золотыми или из желтого металла.

Близнецы

Близнецам по знаку зодиака рекомендуем встречать год Белой металлической крысы в нарядах холодных светлых тонов. Как всегда в тренде все оттенки белого, также Близнецам пойдут наряды в светло-серой, жемчужной и серебристой гамме. Украшения — изящные и скромные, но при этом дорогие.

Рак

Романтичным Ракам астрологи советуют отдать приоритет летящим силуэтам, воздушным шелкам, светлым тонам, в том числе напоминающим о морской стихии. Тут можно отступить от запрета на синюю гамму — нежный голубой цвет для вашего новогоднего наряда будет весьма уместен и не обидит демократичную крысу.

Лев

Золото, серебро, металлик, эффектные аксессуары — брутальный Лев готов к встрече с Металлической крысой! Кому не нравится, пусть посторонится с дороги — царь зверей идет!

Дева

Дорого и элегантно — девиз этого знака для встречи Нового года 2020. Струящееся платье в пол, маленькое черное платье, шелковый комбинезон, эффектный брючный костюм, дорогие аксессуары — модница-крыса обязательно оценит ваш вкус.

Весы

Радость и веселье — вот что должен излучать новогодний наряд этого знака. Немного восточного шика вам не помешает, да и вообще — не бойтесь некоторой чрезмерности, она вам к лицу. Крыса с пониманием отнесется к особенностям вашей яркой и непосредственной натуры.

Скорпион

Ваш знак Скорпион? — Значит, страсть ваша стихия! Так не сдерживайте свою страсть и в новогоднюю ночь! Дайте себе волю в наряде: стразы, яркие детали, дерзкие разрезы, открытый лиф, эффектные аксессуары — все это приветствуется. Особенности яркой натуры отлично подчеркнет соответствующий макияж.

Стрелец

Свобода — ваш главный девиз в новогоднюю ночь. Наряжайтесь, как душе угодно, в главную ночь в году вам можно все!

Козерог

Козероги сродни хозяйке 2020 года Крысе: и те, и другие домовиты, ценят уют и комфорт, но при этом не забывают о вкусе и элегантности. Поэтому Козерогам при создании своего новогоднего образа астрологи советуют подумать прежде всего об удобстве: мягкие линии, свободный крой, комфортная обувь. Удобный праздничный наряд можно оживить красивой драпировкой, созданной при помощи дизайнерского шарфа.

Водолей

Водолею в новогоднюю ночь можно смело экспериментировать. Резко смените имидж, удивите всех! Если в жизни вы тихая серая мышка, в новогоднюю ночь предстаньте страстной тигрицей, пусть Белая крыса, а также друзья и близкие удивляются вашей метаморфозе!

Рыбы

Последнему знаку зодиака по гороскопу рекомендуется оказать Белой крысе как можно больше знаков уважения. Для этого стоит нарядиться в светлые тона, в идеале — в ослепительно белый. Крыса обязательно оценит ваше внимание и уважение, подарив вам незабываемую новогоднюю ночь и много радости в 2020 году.