Москва, 22 ноября. Отношения между принцем Гарри, его женой Меган Маркл и другими членами королевской семьи обострились, заявил источник одного из британских средств массовой информации. Отмечается, что с ним и Меган Маркл никто в Букингемском дворце не общается.

Принц Гарри и Меган Маркл не общаются с другими членами королевской семьи. Как пишет издание People, поводом для осложнения отношений в королевской семье якобы стало африканское турне супругов. При этом во время путешествия принц Гарри и Меган Маркл несколько раз нарушили королевский этикет. Как рассказали журналисты, особенно Елизавету II разозлило появление жены принца Гарри на официальном мероприятии в туфлях на высокой платформе. СМИ читают, что между Гарри и его братом Уильямом Уэльским растет дистанция. Якобы Гарри уже признался, что находится с Уильямом «на разных путях жизни».

Ранее стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри познакомились благодаря британскому бизнесмену Александру Гилксу — бойфренду теннисистки Марии Шараповой.

Отношения Маркл и принца Гарри остаются в центре внимания. Журналисты пытаются выведать мельчайшие подробности этого союза, беседуя с людьми из окружения герцогов Сассекских.

Близкая подруга Маркл поведала, что будущая пара познакомилась благодаря общему приятелю. После этого пресса стала выдвигать версии, кто мог стать инициатором исторической встречи. Первым под подозрение попал ресторатор Маркус Андерсон. СМИ аргументировали это тем, что мужчина с юности знаком с Маркл, а также пересекался на различных мероприятиях с принцем.

Однако журналисты не исключили, что будущие супруги могли познакомиться и не без участия светской львицы Виолеты фон Уэстенхольц, которая тесно общалась с Маркл и была лично знакома с внуком Елизаветы II.

В окружении королевской семьи опровергли оба варианта. Как оказалось, герцоги Сассекские познакомились благодаря Гилксу. Он учился в Итоне вместе с принцем Уильямом, а затем познакомился с его младшим братом. Кроме того, бизнесмен был дружен и с Маркл. Именно он в свое время познакомил принца Гарри с американской актрисой.

Ранее стало известно, что принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл наняли для сына Арчи третью за последние три месяца няню.