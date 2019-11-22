Пальмира освобожденная: сирийские беженцы возвращаются в город

Дамаск, 22 ноября. Все больше перемещенных сирийских семей возвращаются в древний город Пальмира, расположенный в восточной части провинции Хомс, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Напомним, что три года назад сирийская правительственная армия при поддержке российской авиации освободила Пальмиру, изгнав с ее территории боевиков «Исламского государства1» (деятельность запрещена в России). Несмотря на отсутствие некоторых базовых услуг в городе, туда продолжают возвращаться люди. Стоит отметить, что местные власти делают все возможное, чтобы восстановить работу базовой инфраструктуры в Пальмире.

Нашему корреспонденту удалось побывать в освобожденном городе:

Министерство связи и технологии Сирии долгое время работало над восстановлением телефонной связи и интернета в Пальмире, в то же время министерство внутренней торговли республики открыло специальный зал для продажи продуктов питания по сниженным ценам — специально для беженцев, у которых нет финансовых возможностей покупать что-либо на рынке.

В данный момент жители города страдают от отсутствия ряда государственных учреждений, а также слабой подачи электричества, что, в свою очередь, приводит к нехватке воды, однако все эти проблемы городской совет со временем обещает решить.

Напомним, что Пальмира является древнейшим городом на территории сирийской республики. Именно через Пальмиру когда-то проходили основные торговые пути, в том числе Великий шелковый путь. С 1980 года Пальмира попала в список Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) для исторических мест, находящихся под международной защитой. Многие древнейшие памятники Пальмиры были уничтожены террористическими группировками, которые оккупировали город в течение нескольких лет.

После освобождения в Пальмире все чаще стали появляться туристы. Так, в начале ноября город посетила целая группа иностранцев из Европы.

1 Организация запрещена на территории РФ.