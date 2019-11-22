Горящий Boeing-777 в небе над Лос-Анджелесом попал на видео

Лос-Анджелес, 22 ноября. Видео горящего самолета Boeing-777 авиакомпании Philippine Airlines в небе над Лос-Анджелесом опубликовано в Сети.

Самолет загорелся после вылета из аэропорта Лос-Анджелеса. Воздушное судно следовало в Манилу, однако пилоты были вынуждены развернуть самолет.

Авиалайнер, на борту которого находились 347 пассажиров, успешно приземлился в аэропорту отправления. По последней информации, пострадавших нет.

Как пишут американские СМИ, предварительной причиной инцидента стало воспламенение двигателя, которое произошло из-за механической неисправности.

Горящий самолет в небе над Лос-Анджелесом попал на видео.

Ранее российский лоукостер «Победа» предупредил Минтранс о риске катастроф из-за повреждений шасси в аэропортах РФ. По словам представителей авиакомпании, некачественные осмотр и очистка взлетно-посадочных полос (ВПП) сотрудниками российских аэропортов, в том числе «Внуково» и «Пулково», причиной постоянных повреждений шасси.