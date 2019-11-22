Названа стоимость выставленного на продажу пакета акций «Газпрома»

Москва, 22 ноября. Российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» получит 188 млрд рублей от крупнейшей продажи своих акций. Соответствующие данные представлены в докладе холдинга.

«Газпром газораспределение», которая является дочерней компанией «Газпрома», установила цену на Московской бирже в размере 220 рублей 72 копеек за одну акцию. Общая стоимость акций российской корпорации равняется примерно 187,7 млрд рублей.

Так, в среду еще до объявления о планах по продаже на закрытии биржи стоимость акций «Газпрома» составляла 248 рублей. Дисконт к рынку составил 11%.

Напомним, в четверг появилась информация, что дочерняя компания «Газпрома» — «Газпром газораспределение» — намерена продать на Московской бирже 850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных акций холдинга, что составляет 3,5%.