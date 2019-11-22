Эксперт рассказал, каким высокотехнологичным оружием Шойгу ударит в слабое место США

Министерство обороны РФ во главе с Сергеем Шойгу сделало ставку на высокоточное оружие, удивив таким образом США, сказал военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, комментируя статью Foreign Policy. Ранее американское издание сообщило, что Россия и Китай в случае вооруженного конфликта будут применять свои современные технологии для нанесения разрушительных атак по военным базам и логистическим системам на территории США.

Автор материала указывает, что прогресс в робототехнике, 3D-печати, аэрокосмической сфере, машинном обучении и наноматериалах делает возможным выпуск ракет и беспилотников (БПЛА) нового класса. В числе преимуществ находится большой радиус действия, малозаметность и способность обезвредить сосредоточенные войска противника.

При этом издание отмечает, что с помощью 3D-печати производство БПЛА удешевилось, а наноматериалы позволяют оснащать беспилотники боеголовками, которые мощнее обычных в два раза.

В статье поясняется, что с распространением подобных технологий придет устаревание используемого США способа ведения войны. В этих условиях Вашингтон не успеет отреагировать на атаку России или Китая. К тому же большая часть американских военных объектов имеет слабую защищенность убежищ или противоракетную защиту. Также военные корабли и авиация зачастую находятся рядом друг с другом на открытом воздухе.

Алексей Леонков обращает внимание, что в основе военных доктрин Китая и России лежит принцип оборонной достаточности, который заключается не в количественном превосходстве оружия над противником.

«Согласно этому принципу, необходимо иметь такие средства вооружения, которые качественно превосходят вооружение вероятного противника, а не количественно. Россия и Китай не собираются заниматься экспансией, т. е. захватом территорий. Китай вообще был вынужден создать свою армию как ответ на силовое противодействие со стороны США и стран ЕС», – заявил Леонков в беседе с Федеральным агентством новостей.

По словам военного эксперта, если «хочешь завоевать место под солнцем», то стране нужно иметь хорошую и развитую армию. По-другому этот вопрос будет не решить.

«Если Россия захочет вернуться в десятку сильнейших стран, то без армии и флота, а также современного вооружения сделать это будет достаточно проблематично. Поэтому были пересмотрены уроки Советского Союза, который активно участвовал в гонке вооружений и дарил оружие странам социалистического блока. СССР проиграл, потому что делал ставку на количественное превосходство в средствах вооружения. Однако сейчас Россия и Китай делают ставку на высокотехнологичное оружие, которое по своим характеристикам оказывается более эффективным, чем обычные средства вооружений», — сообщил собеседник ФАН.

США, утвердив новую ядерную доктрину, не предполагали, что они столкнутся с таким ответом России и Китая, утверждает Леонков.

«В этой доктрине говорилось, что американцы собираются оснащать тактическим боеголовками свои крылатые ракеты. В таких условиях ядерный баланс начал смещаться не в ту сторону. Мы сделали ставку на современное вооружение. Помимо ядерных носителей есть ставка на высокоточное оружие, к которому относятся беспилотники. Долгое говорили, что мы отстаем в этом. Однако это неправда. Наши беспилотники превосходили аналогичные по классу изделия стран НАТО и США. У России был беспилотник Ту-300 «Коршун», которым имел возможность применять средства вооружения класса воздух-земля. Во время испытания они свои характеристики подтвердили. При этом он является сложной мишенью для ПВО противника», — добавил военный эксперт.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец объяснил, чем для США обернется космическая война с Россией и Китаем. По его словам, если США взялись за милитаризацию космоса, то начинается гонка космических вооружений. Однако Москва и Пекин, в силу своей скромности, пытаются не разглашать свои возможности, заявил он.