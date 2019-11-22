Апелляция Киева на решение Дании по «Северному потоку — 2» обернется проблемами для него

Апелляция Киева на решение Дании по «Северному потоку – 2» будет отклонена, но при этом Украина поставит под вопрос продолжение переговоров по транзиту, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

О том, что Украина планирует подать апелляцию на решение Дании по разрешению строительства в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2», в интервью «24 каналу» сообщил министр энергетики Алексей Оржель.

«Действительно, «Северный поток — 2» все равно как-то будет реализовываться. На то разрешение, которое они получили недавно от Дании, мы сейчас рассматриваем возможности как-то, с точки зрения экологии, подавать апелляцию», — сказал он.

Чиновник надеется, что к первому дню нового года «Северный поток — 2» не заработает на полную мощность. В таком случае, по его мнению, можно ожидать подвижек в переговорах по транзиту, но при этом Украина готова к его полному прекращению.

Как отмечает Алексей Гривач, в вопросе апелляции Украины по решению Дании следует учитывать несколько аспектов. По его словам, период для подачи апелляции есть.

«Апелляционный период в течение месяца у Украины есть, его датское законодательство отводит после выдачи разрешения энергетическим агентством на строительство «Северного потока — 2». Они могут сделать это через структуры, которые не вовлечены в процесс», — заявил Гривач в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того нельзя упускать из внимания политический аспект в случае подачи апелляции Украиной, говорит эксперт. Он поясняет, что такой шаг Киева будет попыткой надуманно осложнить реализацию конкурирующего проекта.

«Никаких экологических ограничений нет. Если бы они были, то Дания, на которую всяческие оказывали серьезное давление, использовала бы экологические соображения для отказа в разрешении. Если это будет сделано, то только с целью еще немного затянуть процесс начала работ по строительству датской ветки «Северного потока — 2». Однако результат будет очевиден, апелляция будет отклонена, так как оснований нет. А если это сделает Украина или кто-то от нее, то конструктивная работа по поводу транзитных дел будет поставлена под вопрос в связи с недобросовестными действиями Киева. Таким образом, по форме это возможно, но по сути это будет издевательство», — добавил собеседник ФАН.

Напомним, 30 октября датское энергетическое агентство выдало разрешение компании Nord Stream 2 AG на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на континентальном шельфе страны.

Против строительства выступают Украина и США. Украинские власти опасаются, что после ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» страна лишится транзита российского газа. В Киеве уверяют, что проект якобы угрожает энергетической безопасности ЕС. С аналогичными заявлениями выступают и в Вашингтоне. Как неоднократно отмечали эксперты, за обвинениями со стороны американцев скрывается желание США продвигать свой более дорогой сжиженный природный газ на европейском рынке.

Отметим, что Киев далеко не в первый раз пытается помешать строительству российского газопровода. В начале ноября премьер-министр Украины Алексей Гончарук обратился к главе эстонского МИД Урмасу Рейнсалу с призывом оказать противодействие осуществлению проекта. По его мнению, нужно скоординировать противодействие строительству газопровода.