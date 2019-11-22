ЛНА Халифы Хафтара сбила второй итальянской беспилотник MQ-1 Predator

В небе над Ливией 21 ноября был сбит второй беспилотный летательный аппарат силами Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром. По предварительным данным, БПЛА принадлежал ВВС Италии.

Над военным лагерем Ярмук к югу от Триполи 21 ноября 166-е подразделение 9-й бригады ЛНА сбило беспилотник. По предварительной информации, это был летательный аппарат американского производства MQ-1 Predator, принадлежащий итальянским ВВС.

MQ-1 Predator является многоцелевым беспилотником, способным нести вооружение, и предназначен для выполнения боевых задач.

Напомним, 20 ноября ЛНА сбила итальянский беспилотник севернее города Тархуна, к юго-западу от ливийской столицы, Триполи, которая на данный момент находится под контролем террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Палата представителей Ливии осудила Италию за нарушение воздушного пространства. По словам представителя законодательного органа Али ал-Саиди, полеты иностранных боевых летательных аппаратов без ведома властей Ливии нарушают международное право.

По информации экспертов, дроны MQ-1 не являются высокоточным средством нанесения авиаударов. Применение подобных БПЛА приводит к жертвам среди мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры (школ, больниц и прочих соцучреждений). Один из подобных инцидентов произошел 23 сентября в ливийском Бир-Аллаке. Столкновение ЛНА с силами ПНС привело к использованию отступающими силами Правительства национального согласия беспилотников Predator. В итоге снарядами с БПЛА были разрушены два дома и мечеть. Один боеприпас попал в машину скорой помощи, перевозившую раненых. Эксперты не исключают, что к разрушениям могли быть причастны силы Италии.