Москва, 22 ноября. Очередные испытания новейшей гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» будут проводиться на морском полигоне Северного флота до конца текущего года. Об этом рассказал источник в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.

Россия планирует провести новые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Отмечается, что пуск «Циркона» предполагается выполнить из акватории Белого моря до конца года. При этом конкретная дата мероприятия будет назначена по мере готовности материальной части. Как пишет ТАСС, на данный момент готовится специальный стенд на базе понтона, с которого будет проведена стрельба новейшей ракетой.

В феврале президент РФ Владимир Путин, выступая перед депутатами Госдумы и членами Совета Федерации, рассказал о новой российской гиперзвуковой ракете «Циркон». По словам главы государства, скорость полета ракеты будет составлять девять махов, а дальность — более тысячи километров. Снаряд, предназначенный для уничтожения наземных и надводных целей, можно будет запускать с кораблей и подлодок. При этом «Цирконом» можно вооружить не только новые, но и уже существующие суда, заточенные под ракеты «Калибр».

Отметим, что разработка Россией «Циркона» уже вызвала беспокойство в США. В середине декабря прошлого года американская разведка сообщила об успешном испытании ракеты, которая сумела разогнаться до 8 Махов.

Американские специалисты с тревогой отмечают, что у США на данный момент нет никаких средств защиты от такого оружия. Кроме того,«Циркон» можно запускать как против наземных, так и надводных целей, что делает эту ракету еще более опасной.

По словам главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, «Циркон» уже входит в арсенал Вооруженных сил РФ. Развертывание ракеты планируется осуществить в 2018-2027 годах.