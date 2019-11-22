Нурмагомедов может провести бой по боксерским правилам с Мейвезером

Ташкент, 22 ноября. Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов мог бы выйти на ринг с американцем Флойдом Мейвезером и провести бой по боксерским правилам. Об этом рассказал отец и тренер российского бойца Абдулманап Нурмагомедов.

«Для этого [боя с Мейвезером] нам нужен полугодовой сбор с командой Василия Ломаченко (украинский боксер. — Прим. ФАН). Мы с ними общаемся, так что посмотрим», — сообщил Нурмагомедов-старший.

Отметим, что 42-летний Мейвезер не выходил на ринг с 2017 года. Ранее боксер сообщил, что в 2020 году может возобновить спортивную карьеру, передает «МИР24». Кроме того, и Нурмагомедов, и Мейвезер отмечали, что могли бы встретиться на ринге. Американец уже выступал в поединках по правилам бокса с японским кикбоксером Теншином Насукавой и ирландцем Конором Макгрегором.

За всю свою карьеру 31-летний Хабиб Нурмагомедов провел 28 боев, при этом российский боец не потерпел ни одного поражения. По состоянию на 19 августа 2019 года Нурмагомедов занимает вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

В конце октября текущего года отец и тренер чемпиона UFC заявил, что вскоре Нурмагомедов может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем. Абдулманап Нурмагомедов считает, что его сын сможет провести еще два—три боя. В следующем поединке Нурмагомедов встретится с американцем Тони Фергюсоном. Это произойдет в марте–апреле 2020 года, сообщает телеканал «360».