Более тысячи жителей Барнаула остались без отопления в морозы

Барнаул, 22 ноября. Более тысячи жителей Барнаула остались без отопления из-за аварии на Барнаульской теплосетевой компании (БТСК), сообщили в пресс-службе администрации города.

В Барнауле стоят морозы: на улице примерно 23 градуса ниже нуля. Из-за аварии на БТСК без тепла остались семь многоквартирных домов и одно медицинское учреждение. По информации городской администрации, это примерно 1260 человек.

На данный момент в теплосетевой компании работают над устранением неполадки. Специалисты ведут подготовку к сварочным работам.

«Обнаружено повреждение внутриквартальной тепловой сети по адресу Горно-Алтайская улица, 14а диаметром 159 миллиметров, — заметили в пресс-службе. — Ограничение теплоснабжения потребителей произведено в 12.10 (8.10 по московскому времени. — Прим. ФАН).

Предполагается, что последствия аварии будут устранены в 12.00 часов по московскому времени.

Управляющие компании мониторят температурный режим в домах, которые остались без тепла. На месте работ дежурят специалисты администрации Октябрьского района и городских служб.

Ранее стало известно, что около 16 тысяч человек, проживающих в Курске, в пятницу остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплосетях.