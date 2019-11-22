Академик РАО назвал основные принципы школы будущего

Москва, 22 ноября. Эффективность процесса обучения неразрывно связана с его организацией, которая предполагает, что школьники совместно друг с другом и с учителем формулируют и решают различные типы задач, тем самым выявляя содержание усваиваемого материала. Об этом рассказал ректор Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), академик РАО Виталий Рубцов.

Эксперт в преддверии XV Международной научно-практической конференции «Психология образования: лучшие практики работы с детством» рассказал о том, как он видит актуальные задачи, стоящие перед педагогикой. Как отметил Рубцов, отечественная система образования наглядно демонстрировала несколько примеров построения эффективных систем обучения, в частности, речь идет об опыте Давыдова-Эльконина или Занкова. Они разработали принцип совместной деятельности, который в настоящее время используется во многих образовательных учреждениях Европы и Китая.

Виталий Рубцов также напомнил и об идеях швейцарского психолога Ж. Пиаже, утверждавшем, что основным фактором развития интеллектуальных структур является именно кооперация самих детей.

По словам ректора МГППУ, сейчас важно понимать, «какие формы общности и типы деятельности (учебная, исследовательская, проектная) будут эффективны для обучения детей».

«Необходимо не просто спроектировать и обосновать новые формы учебного взаимодействия, но также понять, как должны быть связаны основное и дополнительное образование, какие новые средства потребуются педагогу для организации живого сотрудничества, которое закрепит у детей познавательную мотивацию», — объяснил эксперт журналисту РИА Новости.

Он также указал на основные параметры школы будущего, в которой эффективность будет зависеть от уровня взаимодействия детей и взрослых. Рубцов подчеркнул, что «современная школа является школой развивающихся форм детско-взрослых общностей и типов деятельности».

Также, по его словам, школа будущего основана на реальном сотрудничестве взрослого с детьми, понимании друг друга, общении и использовании современных сред, в том числе и предметно-содержательных, и знаково-символических, и цифровых.