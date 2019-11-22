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Академик РАО назвал основные принципы школы будущего

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Академик РАО назвал основные принципы школы будущего

Москва, 22 ноября. Эффективность процесса обучения неразрывно связана с его организацией, которая предполагает, что школьники совместно друг с другом и с учителем формулируют и решают различные типы задач, тем самым выявляя содержание усваиваемого материала. Об этом рассказал ректор Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), академик РАО Виталий Рубцов.                                                                                                     

Эксперт в преддверии XV Международной научно-практической конференции «Психология образования: лучшие практики работы с детством» рассказал о том, как он видит актуальные задачи, стоящие перед педагогикой. Как отметил Рубцов, отечественная система образования наглядно демонстрировала несколько примеров построения эффективных систем обучения, в частности, речь идет об опыте Давыдова-Эльконина или Занкова. Они разработали принцип совместной деятельности, который в настоящее время используется во многих образовательных учреждениях Европы и Китая.                                                                       

Виталий Рубцов также напомнил и об идеях швейцарского психолога Ж. Пиаже, утверждавшем, что основным фактором развития интеллектуальных структур является именно кооперация самих детей.                                                                                  

Академик РАО назвал основные принципы школы будущего

По словам ректора МГППУ, сейчас важно понимать, «какие формы общности и типы деятельности (учебная, исследовательская, проектная) будут эффективны для обучения детей».                                                                                      

«Необходимо не просто спроектировать и обосновать новые формы учебного взаимодействия, но также понять, как должны быть связаны основное и дополнительное образование, какие новые средства потребуются педагогу для организации живого сотрудничества, которое закрепит у детей познавательную мотивацию», — объяснил эксперт журналисту РИА Новости.

Он также указал на основные параметры школы будущего, в которой эффективность будет зависеть от уровня взаимодействия детей и взрослых. Рубцов подчеркнул, что «современная школа является школой развивающихся форм детско-взрослых общностей и типов деятельности».                                                                              

Также, по его словам, школа будущего основана на реальном сотрудничестве взрослого с детьми, понимании друг друга, общении и использовании современных сред, в том числе и предметно-содержательных, и знаково-символических, и цифровых.

«Я считаю, сегодня у нас есть все возможности, чтобы адекватно отреагировать на вызовы времени. Совместными усилиями мы сможем сформулировать цели и задачи новой школы, выработать новую норму образования с учетом требований будущего», — резюмировал академик РАО.

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