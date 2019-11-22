Около 16 тысяч жителей Курска остались без отопления и горячей воды

Курск, 22 ноября. Около 16 тысяч человек, проживающих в Курске, 22 ноября остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплосетях. Соответствующую информацию передает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В частности, в зону отключения попали две школы, политехнический колледж, Юго-Западный государственный университет, два детских сада и три поликлиники.

Данные об отключении на теплотрассе по улице 50 лет Октября сотрудники МЧС получили около 01.00 по московскому времени в пятницу. В зону ЧП частично попали девять улиц, а именно 72 многоквартирных жилых дома, где проживают около 16 тысяч человек, в том числе четыре тысячи детей.

В ведомстве уточняют, что холодное водоснабжение не нарушено. По прогнозам синоптиков, в пятницу столбик термометра опустится на десять градусов.

Напомним, несколько дней назад жители многоквартирных домов в Первомайском районе Владивостока остались без тепла из-за прорыва магистрали. В компании «Дальневосточные коммунальные системы» заявили, что авария произошла днем 15 ноября. Тепла не было в трех домах, которые расположены на Березовой улице и на улице Калинина.