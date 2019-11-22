Валуев призвал защищать традиционные семейные ценности от влияния Запада

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев в эксклюзивном интервью Федерального агентства новостей рассказал, когда охотникам могут разрешить аренду оружия в России, чем опасна школьница-активистка Грета Тунберг и как интересы наднациональных корпораций определяют наш рацион.

Охота как благо

— Николай Сергеевич, вы всегда выступали за развитие охоты в России. Как можно объяснить зоозащитникам, что это благо?

— Первоочередная задача ведения охотничьего хозяйства — это воспроизводство, бережное отношение к тому ресурсу, который использует человек. В данном случае — животные. Об этом говорится даже в названии базового закона. Я всегда говорил о том, что охотничьи организации кровно и напрямую заинтересованы в биоразнообразии и, самое главное, в количественном разнообразии хотя бы тех объектов животного мира, на которые охотятся. Кроме того, развитие данной отрасли — это, безусловно, привлечение инвестиций в сельское хозяйство.

— К вопросу о сельском хозяйстве. Многие считают уместным выращивание «мясного» скота, но при этом против убийства диких животных. Есть ли на самом деле разница?

— Если мы, например, ведем вольерную охоту, то животные со временем, в общем-то, перестают быть дикими. Они являются лишь представителями дикой фауны, но по сути рождаются уже в неволе, как это происходит в зоопарках и цирках. Там существуют целые популяции, которые никогда дикой природы как таковой не видели.

— Например?

— В Китае верят, что с помощью препаратов, произведенных из органов тигра, можно лечить те или иные болезни. Чтобы вы понимали, в неволе выращиваются тысячи тигров, и используются они так же как какие-нибудь мясные или молочные породы копытных. Как бы плохо это ни звучало, это уже не дикие животные.

Аренда оружия

— Одной из проблем, которая мешает развитию охотничьего хозяйства в России, является запрет для иностранных охотников на аренду оружия. Будет ли она все-таки решена?

— Не секрет, все, что касается вопросов провоза оружия через границу России, связано с большим количеством согласований и доставляет неудобства всем, кто собирается приехать к нам и поохотиться.

На мой взгляд, аренда оружия не только для иностранных охотников, но и для российских минимизировала бы затраты и все неудобства, связанные с его провозом. Эта практика широко используется во многих странах, где существует охотничий туризм: вы по приезду в страну предоставляете определенное количество документов, которые четко определяют вас как охотника, держателя оружия, и получаете возможность на временное владение.

Я считаю, что Российская Федерация не должна быть исключением: данная норма должна работать на нашей территории. Это подстегнуло бы развитие туризма, привлекло бы дополнительные инвестиции.

— Ранее вы говорили, что вопрос поднимался, но поддержки всех заинтересованных сторон инициатива не получила. Изменилась ли ситуация?

— У нас есть положительная динамика. Нас поддерживает Федеральное агентство по туризму, понимание необходимости введения такой практики есть и у Росгвардии.

— Когда же предложение будет реализовано?

— Законопроект, поправки в закон «Об оружии», по сути готов и ждет своего момента. Для нас сейчас самое главное — убедить все стороны в необходимости таких изменений, чтобы они четко сказали «да». На данный момент одобрение только на словах, а письменного подтверждения мы не получили. Значит, еще есть какие-то причины, которые не дают совершенно согласиться с нашим предложением.

— Если проект готов, почему он еще не внесен?

— Мы переживаем, что, внеся раньше времени данную норму, мы можем получить отказ или возврат проекта на доработку, чего бы не хотелось. Когда нам дадут понять, что данная формулировка всех устраивает, тогда, да, внесем.

Опасная Грета

— Вы неоднократно высказывались о необходимости раздельного сбора мусора в России. Сортируете ли вы мусор у себя дома?

— Да, конечно. Мы начали разделять мусор дома еще до того, как я начал работать в комитете по экологии и охране окружающей среды. Как только появились пункты сбора полиэтилена, пункты сбора ртутных ламп — мы начали все это туда везти.

— Насколько я помню, вы говорили, что изначально столкнулись со сложностями…

— Да, раньше мы, по большому счету, могли найти только пункты сбора стеклотары и макулатуры.

— В начале октября вы заявили, что не стали бы слушать Грету Тунберг, если бы ее пригласили выступить перед депутатами в Госдуме. Почему?

— Я всегда предпочитаю общаться с теми, кто является непосредственным носителем предложения. Что касается Греты — я с большим сомнением отношусь к тому, что человек, по сути еще не зрелый, может высказывать столь большую палитру мнений относительно глобалистских идей. Может быть, это кому-то не понравится, но я воспринимаю эту девочку как некий проект влияния, объединения немалой части человеческого сообщества, для воздействия на определенные структуры, в том числе даже государственные.

Мы видим, что высказывания Греты Тунберг приобретают характер предреволюционного состояния, по крайней мере, для молодежи, которая смотрит на нее, как на икону. Здесь есть опасности.

— Кому интересно создание такой опасности?

— Тому, кто стоит за Гретой Тунберг. Естественно, что они стараются держаться в тени. Я бы сказал, что это в принципе те же люди, которые стоят за движением желтых жилетов во Франции. Современный мир так устроен, что есть почва, чтобы подобные идеи находили широкий отклик в сердцах людей. Нужен лишь лидер, и в данном случае его делают из этой девочки.

— В чем же выгода в ее призывах к политикам?

— Это просто передел рынка. Те идеи, которые она продвигает, — они, на первый взгляд, хороши. Но в остальном — это попытка переменить сознание, увести в другую сторону. За ней уже начинает двигаться большинство молодежи, и это становится политической дубиной, возможным решением глобальных надгосударственных вопросов тех кукловодов, которые находятся за кулисами.

Лидеры мнений

— Плохо ли, что экоактивизм сейчас так популярен, если его лицом становятся такие личности как Грета Тунберг, Памела Андерсон?

— У меня нет никаких предубеждений в отношении Памелы Андерсон. Она, например, последовательно борется против использования шкур диких животных, замену продуктов животного происхождения на растительные — искусственно выращенные. Хотя это точно такое же воздействие на всеобщее сознание с помощью привлечения лидеров мнений, за которыми готова пойти часть общества, готова им подражать. Нельзя забывать, что в основе всего и вся лежит экономика.

— Что вы имеете в виду?

— В основе потребления мяса или растений лежит экономика. Например, сегодня образ мясоеда в обществе, так скажем, подвергается нападкам со стороны различных зоозащитных организаций, а образ веганства достаточно радикально, как и все сейчас, превозносится, что мне как раз не нравится. Но, если технологии химического производства пищи шагнут настолько далеко, что позволят наднациональным корпорациям, условно, выпускать траву, то, чтобы заработать, они объявят, что растения живые. Сегодня все в мире подвержено одному правилу — зарабатывай как можно больше. Эпоха потребления в жизни человеческого общества настала.

— Думаете, наступят времена, когда мы перейдем на химическую пищу?

— Сегодня, к примеру, уже есть абсолютно химические яйца, в которых нет ничего от курицы, со скорлупой. Китайцы с успехом продают их на рынке и объясняют тем, что производить их дешевле, чем натуральные, из-под курицы. Кроме того, население большое, а оно должно кушать.

Радикализация сексуальных воззрений

— Вы упоминали, что на данный момент все радикализируется, и вам это не нравится. Не могли бы вы уточнить, о чем идет речь?

— Посмотрите, что сейчас происходит в той же самой Европе, в Америке. Речь идет о радикализации, я бы не сказал сексуальных отклонений, но сексуальных воззрений определенной части человечества. Условно говоря, люди, которые придерживаются традиционного уклада, как это было заложено природой, не продвигают идею традиционной семьи и не реагируют так яростно и непримиримо на тех, кто считает по-другому. Представители же меньшинств, имея возможность радикального воздействия на властные структуры, добиваются изменений законодательства, получения особых прав.

Если мы позволим вести себя по такой линии, то получим все то, что уже получила современная Европа: практически никакое воспроизводство коренного населения, поддержка рождаемости и воспроизводства населения лишь за счет миграции. Что интересно, дошло до того, что там начали запрещать следование каким-то традиционным идеям.

— Например?

— Условно говоря, если вы запрещаете водить вашего ребенка на уроки секспросвета в Европе в среднестатистической школе, то вы будете оштрафованы, а если в дальнейшем вы продолжите подобную практику, вас могут просто посадить в тюрьму.

В то же время дети, при их еще абсолютной незрелости, принимают решение о той же смене пола. Идентификация единицы человеческого общества происходит уже на уровне детского сада, что невозможно. Взрослый человек и ребенок — это совершенно разные люди. Но все это подается так, будто есть права, которые нужно уважать. И никто при этом не думает, что ребенка достаточно поместить в определенную среду, чтобы у него сформировались то или иное представления.

— Стоит ли россиянам опасаться за сохранение наших традиционных взглядов?

— Они [наши семейные ценности] уже подвергаются сомнению. Они уже подвергаются обструкции. Чтобы вы понимали, зачем — причина проста до ужаса. Те самые руководители, те самые корпорации прекрасно понимают, что если человечество будет плодиться с той скоростью, с которой плодится сейчас — ресурса на всех не хватит. Борьба за ресурс сегодня является вопросом завтрашних войн. И не обязательно с применением ядерного оружия.

— Как нам защитить наших детей, традиционные семейные ценности?

— Надо рожать детей, быть традиционной семьей в том понимании действительности, которое есть у народов, населяющих Россию. Сегодня семью, слава богу, в абсолютном большинстве представляет союз мужчины и женщины, их потомства.

Нельзя забывать, что однополые браки не производят детей, они лишь изымают их из общества. Да, есть суррогатное материнство, но это все равно в итоге отрицание традиционной семьи. Со временем мы таким образом можем прийти к тому, что будем выращивать детей в пробирках.

Насилие в семье

— Николай Сергеевич, раз уж мы заговорили о семейных ценностях, не могу не спросить про резонансный законопроект о профилактике семейного насилия. Как вы относитесь к инициативе?

— Да, действительно, группа депутатов и членов Совета Федерации работает над законопроектом о домашнем насилии. Но пока мы можем говорить лишь о фабуле, об идее, которую продвигают авторы. Документ на рассмотрение Госдумы еще не внесен, но уже очевидно, что принятие такого закона будет скорее способствовать не сохранению семьи, а ее разрушению. Семейные отношения начнут носить договорной характер, как на Западе, они станут невозможны без того же контракта. И это самый малый риск, который несет в себе принятие такого закона.

Кроме того, сами противоправные действия, которые указаны в законопроекте, по сути, уже определены в законодательстве и по составу, и по величине наказания. Насилие — оно и есть насилие, и определение семейного в данном случае со стороны авторов проекта выглядит лишь как хорошая, красивая идея.

— Да, многие спорят о необходимости проекта с учетом наличия в законодательстве определенных статей. Но, если мы опустим этот аспект, что в законопроекте вызывает у вас опасения?

— По замыслу авторов законопроекта, общественные организации смогут собирать информацию, предоставлять ее в соответствующие государственные органы и, самое главное, напрямую и целиком участвовать в процессе решения вопросов, которые возникают в результате противоправных действий одного из членов семьи по отношению к другому.

Более того, решения по данным делам сможет выносить мировой суд, где в принципе не так важна доказательная база, а ведь в самом проекте есть положения, на основании которых человека могут просто-напросто вышвырнуть на улицу. И это уже противоречит всем возможным законам.

Нарушается и принцип презумпции невиновности: лишь по заявлению одного из супругов, который, к примеру, написал, что в отношении него было совершено насилие, уже может появиться судебное предписание. Я считаю, что то, что нам сейчас предлагают авторы, создаст целый рынок услуг, потому что всегда найдутся желающие поставить это дело на поток. Так, предполагается, что НКО, о которых говорится в проекте, будут финансироваться за счет государства. Это отчасти напоминает историю с законом «Об ответственном обращении с животными». На отлов, содержание, вакцинацию, стерилизацию и выпуск животного на волю тратится в среднем до 20 тысяч рублей. Эти деньги получают сертифицированные передержки, выигравшие тендеры по 44ФЗ. Они первые были заинтересованы в таком законе.

— Вы говорите о попытках завладеть чьим-то имуществом?

— Да, представьте себе мужчину или женщину, нечистых на руку, которые хотят воспользоваться ситуацией и написать подобное заявление. На кону могут стоять недвижимость, акции и все прочее. Или, например, супругу, которая решила изолировать ребенка от мужа, который к ней охладел. Она пишет заявление: «У меня дома в семье насилие, мне угрожают, что лишат достатка, а я домохозяйка, а он работает». И понеслось.

— Но вы же не отрицаете, что в России есть проблема насилия в семье, и ее надо решать?

— Я согласен с тем, что в российских семьях, как впрочем и вообще во всех семьях по всему миру, бывают случаи насилия в семье (и необязательно физического). Мы не исключение. Но данный законопроект носит, на мой взгляд, яркий ювенальный оттенок. Изменить его не удастся — он носит слишком конкретные цели. Я направлял свои предложения авторам инициативы, но они были учтены лишь отчасти.