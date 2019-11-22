Стало известно, как российские танки и БМП усовершенствуют для боя в городе





Москва, 22 ноября. Российские танки и боевые машины оснастят комплексами дополнительной защиты для более эффективного применения в городах. Об этом рассказал начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны, генерал-майор Сергей Бибик.

По его словам, такие комплексы Минобороны РФ поставит в войска уже в 2020 году.

«Завершить работу по созданию средств допзащиты серийных танков и БМП для их действий на урбанизированной местности помог опыт, полученный в локальных вооруженных конфликтах», — сообщил он в комментарии газете «Известия».

Генерал-майор уточнил, что для спецназа МО РФ закупит багги «Охотовед» и специальные бронированные автомобили «Есаул».

Всего в 2020 году на вооружение ВС РФ будет принято 15 образцов бронетанковой и автомобильной техники. Все они, по его словам, опережают зарубежные аналоги по целому ряду параметров. В частности, танковые и мотострелковые подразделения скоро получат модернизированные БМП-1М и БМП-2М с боевым модулем «Бережок», а также танки Т-80БВМ и Т-90М».

Для мотострелковых подразделений были разработаны новые защищенные броней автомобили 4х4 «Тайфун-К»: ЗА-53949А10 и ЗА-53949А10БМ. Они способны защитить экипаж и десант от стрелкового оружия, мин и осколков снарядов.

«Машина ЗА-53949А10БМ оборудована и дистанционно-управляемые пулеметным боевым модулем, что позволит ей выполнять ряд сложных огневых задач», — добавил Бибик.

Кроме того, медицинские подразделения обеспечения получат созданные на базе этого автомобиля защищенные санитарные машины ЗСА-Т и ЗСА-П.