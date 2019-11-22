Вашингтон, 22 ноября. Американская компания Tesla, специализирующаяся на электрических автомобилях, представила в ночь на пятницу свое новое изделие — пикап Cybertruck. Трансляция мероприятия шла на сайте производителя.

Tesla представила пикап Cybertruck из сплава для космических ракет. Отмечается, что грузоподъемность машины составляет 1,5 тонны, автомобиль стоит от 40 тысяч долларов.

«Он не похож ни на один другой», — заявил основатель компании Илон Маск.

Как уточнил глава компании, новый пикап будет похож по функциональным особенностям на популярную бензиновую модель Ford F-150. Кроме того, Cybertrack имеет сходство с «бронированной машиной пехоты из будущего», и вообще дизайн сделан по образцу научно-фантастического фильма «Бегущий по лезвию», действие которого происходит в ноябре 2019 года. При этом для дверей используется тот же сплав, что и при создании космических ракет SpaceX.

Ранее сообщалось, что Tesla полностью перенесла продажи автомобилей в режим онлайн. Как сообщили в пресс-службе компании, это связано с желанием уложиться в 35 тысяч долларов при розничной продаже автомобиля Model 3. Продажи через автомобильные салоны не могли гарантировать сохранение цены.

«Tesla переводит продажи своей продукции в мире исключительно в режим онлайн, чтобы добиться таких расценок при сохранении рентабельности», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что покупка электромобилей должна занять у покупателя около одной минуты, при этом возврат автомобиля можно будет осуществить не более чем за семь дней.

Напомним, что электромобиль Tesla Model 3 является бюджетной версией автомобилей Model X и Model S. В настоящий момент он продается в двух вариантах: за 35 тысяч долларов и 37 тысяч долларов. Разница между ними в увеличенном на 9% дальности хода. Ранее стало известно, что Tesla намерена уволить 7% сотрудников — более 3 тысяч человек. Об этом сообщала «Газета.ru».