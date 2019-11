Вашингтон, 22 ноября. Американская компания Tesla, специализирующаяся на электрических автомобилях, представила в ночь на пятницу свое новое изделие — пикап Cybertruck. Трансляция мероприятия шла на сайте производителя.

Tesla представила пикап Cybertruck из сплава для космических ракет. Отмечается, что грузоподъемность машины составляет 1,5 тонны, автомобиль стоит от 40 тысяч долларов.

Как уточнил глава компании, новый пикап будет похож по функциональным особенностям на популярную бензиновую модель Ford F-150. Кроме того, Cybertrack имеет сходство с «бронированной машиной пехоты из будущего», и вообще дизайн сделан по образцу научно-фантастического фильма «Бегущий по лезвию», действие которого происходит в ноябре 2019 года. При этом для дверей используется тот же сплав, что и при создании космических ракет SpaceX.

@Tesla Oh. My. God. The Tesla Cyber Truck ????

