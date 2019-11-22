Банк России отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Вест»

Москва, 22 ноября. Банк России отозвал лицензию у ООО «Расчетная небанковская кредитная организация (РНКО) «Вест». Соответствующий приказ опубликован на сайте Центробанка.

Приказ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций был подписан 22 ноября. Основанием для такого решения стало неисполнение РНКО «Вест» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Центробанка.

Как отметили в Банке России, кредитная организация нарушила закон в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, РНКО предоставляла в уполномоченный орган недостоверные сведения по операциям, подлежащим контролю, а также проводила сомнительные операции, связанные с выводом финансов за рубеж. В течение 2019 года Банк России неоднократно предпринимал меры по урегулированию деятельности РНКО «Вест».

Ранее сообщалось, что Центробанк отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка. Данная организация, как и РНКО «Вест», нарушила закон в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.