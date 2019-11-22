В Госдуме объяснили слова помощника президента РФ о мерах роста экономики страны

Деятельность контрольно-надзорных органов по увеличению собираемости налогов за счет штрафов с бизнеса является порочной и формирует непривлекательную инвестиционную среду в России, уверен первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, депутат Владимир Гутенев.

Помощник президента РФ Андрей Белоусов в интервью «Известиям» рассказал о трех способах усиления роста российской экономики. По его мнению, в их число входит улучшение инвестклимата в стране, повышение доступности технологий для бизнеса и обеспечение предприятий кадрами.

Он подчеркнул, что для улучшения инвестиционного климата необходимо уменьшить давление на бизнес со стороны силовых органов. При этом для обеспечения предприятий новыми сотрудниками необходима модернизация всей сферы профобразования, что, в свою очередь, влечет создание специальных обучающих центров, пояснил чиновник.

Также Андрей Белоусов отметил, что необходимо удешевить заимствования — это потребует снижения ставки Банка России до 5%.

«У нас инфляция в начале следующего года выйдет на 3%, так что это вполне достижимый показатель», — сказал Белоусов.

По словам Владимира Гутенева, нельзя не согласиться с Белоусовым. Он поясняет, что ставка рефинансирования действительно очень сильно влияет на экономику России.

«Центробанк уже давно был готов снизить ключевую ставку. Однако у него избыточно-консервативная позиция, он несет убытки из-за кросс-курса. Это происходит на фоне торговой войны Китая и Америки. Китай неизбежно будет пользоваться таким инструментом, как ослабление юаня. Поэтому снижение ключевой ставки — это очень важный элемент. Но есть еще целый ряд аспектов, связанных с администрированием со стороны банков, их дополнительными услугами, неэффективной оценкой залогов и избыточной маржинальностью банка. Когда банки за полгода демонстрируют прибыль в триллион рублей, значит, они пользуются доминирующим положением и завышают стоимость своих услуг», — заявил Гутенев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Говоря о давлении силовиков на бизнес, стоит отметить, что в России на него тоже происходит влияние других контрольно-надзорных органов, утверждает парламентарий.

«Мы, к сожалению, часто сталкиваемся с тем, что руководители региональных и территориальных подразделений налоговой службы и таможенной службы доначислениями пытаются продемонстрировать эффективность собственной работы. Я считаю это порочной практикой. Если увеличивать собираемость налогов за счет иногда спорных штрафных санкций, то формируется не совсем привлекательная инвестиционная среда», — сообщил собеседник ФАН.

Кроме того, полагает Гутенев, необходимо заботиться о защите внутреннего рынка и осуществлять протекционизм на внешних рынках.

«Эти меры стимулировали бы в значительной степени экспорт. Также необходимо дифференцировать налоги в зависимости от отраслей. Нужно присмотреться к китайской модели, когда НДС взимается различный, зависящий от маржинальности производства. Так, производства сырьевой направленности могут облагаться более высоким НДС, а высокотехнологичная сфера должна иметь низкую или нулевую ставку», — добавил депутат.

Напомним, 20 ноября президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!», заявил, что инфляция в России в начале будущего года может быть меньше 3%. При этом он обратил внимание, что инфляция падает еще быстрее, чем предполагалось, а это чревато определенными рисками для оживления экономики и для роста совокупного спроса.