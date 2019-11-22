Ярославский «Кредпромбанк» лишился лицензии за сомнительные операции

Москва, 22 ноября. Банк России отозвал лицензию у ярославского «Кредпромбанка». Приказ об этом появился в пятницу на официальном сайте регулятора.

«Данная кредитная организация нарушала законодательство в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — пояснили в Банке России.

Кроме того, «Кредпромбанк» предоставлял в ЦБ недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, проводил сомнительные транзитные операции, в том числе связанные с выводом денег за рубеж и их обналичиванием.

По состоянию на 1 ноября «Кредпромбанк» занимал 344-е место в банковской системе РФ и являлся участником системы страхования вкладов.