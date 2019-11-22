Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика
  /  Обновлено: 

Ярославский «Кредпромбанк» лишился лицензии за сомнительные операции

58
0 Оставить комментарий

Ярославский «Кредпромбанк» лишился лицензии за сомнительные операции

Москва, 22 ноября. Банк России отозвал лицензию у ярославского «Кредпромбанка». Приказ об этом появился в пятницу на официальном сайте регулятора.

«Данная кредитная организация нарушала законодательство в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — пояснили в Банке России.

Кроме того, «Кредпромбанк» предоставлял в ЦБ недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, проводил сомнительные транзитные операции, в том числе связанные с выводом денег за рубеж и их обналичиванием.

По состоянию на 1 ноября «Кредпромбанк» занимал 344-е место в банковской системе РФ и являлся участником системы страхования вкладов.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров