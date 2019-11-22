Треки Наргиз попали в европейский топ-чарт после расторжения контракта с Фадеевым

Москва, 22 ноября. Две композиции российской певицы Наргиз «Мама» и «Войди» попали в европейский сегмент медиаплатформы iTunes. Об этом сама исполнительница рассказала поклонникам в Instagram.

«Треки «Mама» (Mama) и «Войди» (Enter) попали в перечень европейских топ-чартов! Ну не ура ли, товарищи?» — обратилась она к подписчикам.

Треки Наргиз попали в европейский топ-чарт после расторжения контракта с продюсером Максимом Фадеевым. При этом композиция «Мама» авторства Сергея Кленских вышла в конце сентября и стала первой песней, выпущенной после расторжения соглашения с Фадеевым. Кроме того, в начале ноября Наргиз представила трек «Войди».

Ранее российский продюсер Максим Фадеев прервал молчание и дал комментарий по поводу скандального ухода Наргиз и прекращения с ней делового сотрудничества. Во время эфира передачи «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» продюсер заявил, что певица вынудила его расторгнуть контракт своим неадекватным поведением и завышенными требованиями.

«Никто от меня не уходил. Контракт действовал еще два года. Я мог его не расторгать, но я принял решение», — отметил Фадеев.

В августе продюсерский центр композитора MALFA направил Наргиз документ, в котором сообщалось о расторжении контракта с лейблом после пяти лет совместной работы. Певице запретили исполнять произведения, написанные Фадеевым.

Ранее Наргиз также прокомментировала разрыв с продюсером. По ее словам, Фадеев постоянно контролировал все ее действия, а заработанные ею деньги уходили на прихоти Ольги Серябкиной. Также певица не исключает, что именно экс-участница женской поп-группы Serebro повлияла на решение Фадеева о разрыве контракта со звездой.

Кроме того, Наргиз планирует обратиться в суд с жалобой на клевету со стороны промоутера Сергея Лаврова, который ранее сообщил, что во время гастролей артистка требовала в райдере слишком роскошные условия размещения.