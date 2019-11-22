В МИД РФ с иронией отнеслись к «пропаже» унитазов с украинских кораблей

Москва, 22 ноября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала новость о пропаже унитазов с украинских кораблей, которые были задержаны за провокацию в Керченском проливе.

«Я одного не понимаю: как боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия там сантехники?», — прокомментировала Захарова во время брифинга, сообщает Russia Today.

Вместе с тем в ФСБ РФ заявили, что при передачи кораблей украинцы подписали акты сдачи-приемки и не имели никаких претензий.

Напомним, ранее Киев опубликовал фотографии возвращенных Россией кораблей «Никополь», «Яны Капу» и «Бердянск», которые были задержаны в Керченском проливе за провокацию. На кадрах показаны повреждения, которые получили корабли в ходе нарушения госграницы РФ. Однако Киев упустил главную деталь ― унитазы, о краже которых ранее заявил командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.

Тем временем адвокат Николай Полозов, который представлял интересы задержанных моряков в России, заявил, что российские следователи действительно изъяли часть оборудования с борта украинских военных кораблей в качестве вещественных доказательств. Правда, речь идет не об «унитазах и плафонах», как заявляла украинская сторона, а о радиолокационных приборах, артиллерийских боеприпасах, стрелковом оружии, а также о некоторых личных вещах экипажа.