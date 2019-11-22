Прокуратура заявила о склонности стрелка из Благовещенска к сведению счетов с жизнью

Чита, 22 ноября. Сотрудники призывной комиссии в Благовещенске знали о склонности к сведению счетов с жизнью у 19-летнего студента, который устроил стрельбу в Амурском колледже. Об этом рассказал заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев. По его словам, специалисты не стали предупреждать об этом учебное заведение. Как уточнил Ткачев, у молодого человека было несколько попыток свести счеты с жизнью. Учебное заведение не было о них извещено.

«Ссылаются на свои ведомственные инструкции, что запрещено разглашать эти данные. Мы сегодня с военными прокурорами проверим, в том числе работу военных комиссариатов в этом плане и дадим оценки», — сказал он.

Как пишет РИА Новости, заместитель генерального прокурора добавил, что у ведомства есть претензии к региональному правительству из-за качества организации обучения и профессиональной подготовки психологов.

Напомним, генеральный директор частной охранной организации «Сириус-А» был задержан после стрельбы в колледже Благовещенска. Он задержан в рамках расследования уголовного дела о стрельбе в благовещенском колледже.

Руководителя «Сириус-А» подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц. Следователи намерены ходатайствовать о заключении мужчины под стражу. Расследование трагедии в Благовещенске продолжается.

Напомним, 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и ЖКХ. В результате один человек погиб, трое пострадали. Ранее ФАН стало известно, что устроивший в благовещенском колледже стрельбу юноша собирался расправиться только со своими обидчиками. По словам источника агентства, других студентов он предупредил о стрельбе.