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Роспотребнадзор рассказал об опасности неправильного приема антибиотиков

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Роспотребнадзор рассказал об опасности неправильного приема антибиотиков

Москва, 22 ноября. В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно принимать антибиотики. На сайте ведомства напомнили, что неправильное использование такого вида лекарств ведет к негативным последствиям для организма.

Каждый год в ноябре проводится глобальная кампания «Антибиотики: используйте осторожно!». Основной проблемой в применении таких лекарств стало развитие устойчивости к антибиотикам. Эти препараты используются при лечении бактериальных инфекционных заболеваний. В ответ на прием антибиотиков бактерии изменяются, и таким образом развивается устойчивость — антибиотикорезистентность, пишет «Вечерняя Москва».

Риск развития устойчивости к антибиотикам возникает везде, где эти лекарства продают без рецепта. В результате становится трудно лечить серьезные инфекционные заболевания, например, пневмонию, туберкулез, гонорею и сальмонеллез, сообщает телеканал «360».

В Роспотребнадзоре предупредили, что нерациональное использование антибиотиков несет угрозу для всего человечества, поскольку из-за неправильного применения таких лекарств через 10–15 лет может появиться инфекционное заболевание, которое приведет к смерти около 30 миллионов человек. Кроме того, развитие антибиотикорезистентности может привести к тому, что распространение инфекций или небольшие травмы снова станут смертельными, как и до изобретения антибиотиков.

В связи с этой опасностью в Роспотребнадзоре призвали принимать антибиотики только по назначению врача, не приобретать эти препараты самостоятельно и не требовать их назначения, если медик не видит в этом необходимости. Кроме того, необходимо строго соблюдать рекомендации врача по приему антибиотиков и никогда не давать свои антибиотики другим людям, пишет «ФедералПресс».

Ранее эксперты назвали потенциально опасные для здоровья лекарства, продающиеся в аптеках. В список попали иммуномодуляторы, поливитамины и другие препараты.

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Источник: Роспотребнадзор
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