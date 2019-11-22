Москва, 22 ноября. Ракетные соединения Сухопутных войск в пятницу завершат перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны России. Как уточнили в ведомстве, торжественная церемония вручения «Искандера» личному составу ракетного соединения Западного военного округа состоится в пятницу, 22 ноября.

Сухопутные войска РФ завершают перевооружение на комплекс «Искандер». Мероприятие пройдет на полигоне «Капустин Яр». Как пишет РИА Новости, передача этого комплекса говорит о завершении перевооружения действующих ракетных соединений Сухопутных войск. Личный состав получит несколько десятков пусковых установок, транспортно-заряжающих и командно-штабных машин, техники жизнеобеспечения, регламента и технического обслуживания.

Ранее шведская газета Svenska Dagbladet писала, что современные оперативно-тактические комплексы России демонстрируют совершенно новый уровень военного потенциала Москвы. Военный аналитик посоветовал Евросоюзу не пытаться выведать секреты ОТРК у министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Военный аналитик газеты Робин Хэггблум в статье «Искандер» — это гораздо больше, чем баллистическая ракета» отметил, что не все параметры российского ОТРК известны из-за высокого уровня секретности. Но именно эта неопределенность, по словам автора, стала поводом для обвинения России в «нарушениях» Договора о нераспространении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Траектория ракеты не совсем совпадает с баллистической, ракета может маневрировать, но она не способна, например, подняться, если уже устремилась к земле», — пишет Хэггблум.

Противостоять такому оружию, по мнению автора статьи, очень трудно, и именно поэтому скандинавские страны обеспокоены угрозой, которую может представлять «Искандер».

«Устремляясь к земле, ракета достигает очень больших скоростей — два-три километра в секунду. Чтобы сбить ракету на такой скорости, нужна как можно более продвинутая система ПВО, расположенная очень близко к цели», — сообщается в газете.

При этом Svenska Dagbladet сообщает, что эффективность ракет американской системы MIM-104 Patriot, которая стоит на вооружении Швеции, остается под большим вопросом. Цена комплексов с сомнительными характеристиками непомерно завышена — от 20 до 30 млрд крон (от 140 до 210 млрд рублей).