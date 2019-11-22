Российские эксперты назвали профессии, которые исчезнут быстрее других

Москва, 22 ноября. Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии больше всего подвержены риску исчезновения из-за появления новых технологий.

Такими оказались те, где работать нужно больше руками, а не головой, редко требуются развитое воображение и творческий подход.

«Под угрозой скорее находятся профессии, где творческий и эмоциональный интеллект человека не задействованы, то есть те сферы, где максимум действий – механические», – пояснили собеседники телеканала RT.

В число профессий, оказавшихся на грани исчезновения, попали, в частности, водитель такси, продавец и грузчик. В ИРИ добавили, что представители подобных профессий чаще всего не сталкиваются с тем, чтобы принимать сложные решения.

Накануне космонавт Сергей Рязанский заявил, что полеты в космос — не женское дело. По его мнению, россиянки не летают в космос из-за «сугубо мужских» требований к работе, собственной «приземленности» и менструальных циклов. С такой точкой зрения совершенно не согласилась космонавт Елена Серова.

По ее словам, гормональные проблемы, о которых говорит Рязанский, совершенно ни на что не влияют, к тому же у многих мужчин гормональный фон может меняться так, «что они не отдают себе отчет, зачем делают некоторые вещи».