Врачи рассказали почему раковые клетки труднее других поддаются лечению

Лондон, 22 ноября. В своей совместной статье исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего, Стэнфордского университета и Медицинского института Говарда Хьюза выяснили, почему раковые клетки труднее других подаются лечению.

По мнению ученых, причина заключается в кольцевых молекулах внехромосомной ДНК. В подтверждение гипотезы они провели секвенирование кольцевой ДНК для установления первичной структуры молекулы. После создали ее трехмерную модель и картину эпигенетической регуляции, влияющей на активность генов, сообщает РИА Новости.

Кроме этого медикам удалось выяснить, что кольцевая ДНК чаще встречается именно в раковых клетках, способствует агрессивности опухоли и играет ключевую роль в ее развитии.

Также ученые добавили, что внехромосомная ДНК нетипична для организма человека и содержится в половине случаев раковых опухолей. С этой формой ДНК раковые клетки при делении образуют сразу несколько копий окногенов и тем самым быстро приспосабливаются к уничтожению, делая лечение рака очень трудным.

Напомним, ранее заведующий кафедрой онкологии и гематологии Российского национального исследовательского медицинского университета Сергей Румянцев заявил, что человечество не способно победить рак, однако врачи могут подарить больному 20–30 лет полноценной жизни. По его словам, никакие научные исследования не позволят человечеству победить рак, так как онкологические заболевания можно только контролировать.