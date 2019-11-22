Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос про Украину

Москва, 22 ноября. Ольга Скабеева оценила реакцию президента США Дональда Трампа на вопрос об Украине. Мнением российская телеведущая поделилась в одном из мессенджеров.

Трамп в среду ответил на утверждения ключевого для дела об импичменте свидетеля, посла США в Евросоюзе Гордона Сондленда о том, что адвокат президента Руди Джулиани получил указания добиться от Украины quid pro quo (услуги за услугу. — Прим. ФАН).

«Я ничего не хочу. Я ничего не хочу. Я не хочу никакого quid pro quo. Скажите (президенту Украины Владимиру Зеленскому. — Прим. ФАН), чтобы он сделал, как надо», — заявил Трамп.

В ходе беседы с журналистами глава Белого дома несколько раз повторил, что «ничего не хочет».

«Ну артист! Всячески рекомендую того самого Трампа про ту самую Украину: «I want nothing (Я ничего не хочу. — Прим. ред.), I want nothing...» (семь раз произнес). В гробу он ее видал!», — цитирует Скабееву РИА Новости.

В США ведется расследование в рамках возможного импичмента Дональда Трампа. Поводом послужили телефонные переговоры президента США с Владимиром Зеленским. Главу Белого дома обвиняют в превышении президентских полномочий из-за предполагаемого давления на президента Украины.

Сторонники импичмента утверждают, что президент США пытался убедить Зеленского начать расследование коррупционной деятельности сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера на Украине. В обмен на это Трамп якобы обещал президенту Украины финансовую и военную помощь.

Эксперты отмечают, что Джо Байден имеет самые высокие шансы составить конкуренцию Дональду Трампу на предстоящих президентских выборах в 2020 году.