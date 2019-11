Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос про Украину

Москва, 22 ноября. Ольга Скабеева оценила реакцию президента США Дональда Трампа на вопрос об Украине. Мнением российская телеведущая поделилась в одном из мессенджеров.

Трамп в среду ответил на утверждения ключевого для дела об импичменте свидетеля, посла США в Евросоюзе Гордона Сондленда о том, что адвокат президента Руди Джулиани получил указания добиться от Украины quid pro quo (услуги за услугу. — Прим. ФАН).

В ходе беседы с журналистами глава Белого дома несколько раз повторил, что «ничего не хочет».

«Ну артист! Всячески рекомендую того самого Трампа про ту самую Украину: «I want nothing (Я ничего не хочу. — Прим. ред.), I want nothing...» (семь раз произнес). В гробу он ее видал!», — цитирует Скабееву РИА Новости.