Украина намерена оспорить решение Дании по «Северному потоку — 2». События дня. ФАН-ТВ

Силовики разогнали траурный марш в Боливии В Боливии продолжаются массовые протесты, причем не только оппонентов прежних властей, но теперь уже и нынешних. На сей раз к зданию правительства страны направился траурный марш. Причем некоторые граждане несли гробы погибших родственников и хотели призвать власти к ответу. В толпе раздавались лозунги «Аньес — убийца», имея в виду нового президента Боливии Жанин Аньес. Силовики церемониться не стали и разогнали активистов, используя слезоточивый газ. Напомним, что протесты и беспорядки в Боливии начались вслед за победой Эво Моралеса на президентских выборах в октябре. Пытаясь успокоить граждан, он покинул пост, но акции на этом не кончились — сторонники Моралеса также вышли на улицы и призвали самопровозглашенные власти уйти в отставку. Жертвами госпереворота стали уже более 20 человек.

Украина нашла способ помешать «Северному потоку — 2» Тем временем Украина нашла необычный способ помешать «Северному потоку — 2». Киев может оспорить разрешение Дании на строительство газопровода. Об этих планах министр энергетики Незалежной Алексей Оржель рассказал «24 каналу». А именно речь идет об апелляции, но к чему конкретно, кажется, даже в Киеве понимают не до конца. По словам Оржеля, свою роль в споре с решением Дании может сыграть некий «экологический аспект». Какой именно, он не уточнил. Напомним, что «Северный поток — 2», против которого выступает Киев, до недавнего времени, «упирался» именно в Данию, ведь она не разрешала строительство в своих водах. Но в итоге поменяла решение. Запуск проекта ожидается в 2020 году.

Приказ о медосмотрах для водителей вступит в силу 1 июля Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года. Об этом говорится в заявлении Минздрава России. До этой даты, как отмечает ведомство, эксперты дополнительно проверят, насколько новые методы эффективны при ценообразовании в регионах. Напомним, что сегодня, с 22 ноября должны были вступить в силу поправки о медосмотрах. Они обязывали водителей провериться на хронический алкоголизм, пристрастие к наркотикам и, соответственно, получить справку. Одна из проблем заключается в том, что стоимость документа выросла бы примерно в пять раз, хотя сейчас оформить его можно менее чем за тысячу рублей. Вчера из-за этого во многих регионах выстроились гигантские очереди в медцентры. «Новшеством» для автолюбителей возмутился и президент России Владимир Путин — поправки он попросту назвал чушью.