После утечки данных Сбербанк переосмыслит концепцию кибербезопасности

Москва, 22 ноября. Глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что после утечки 5 тысяч учетных записей клиентов, организация пересмотрит всю концепцию кибербезопасности, в том числе введет более строгий режим контроля за сотрудниками, которые имеют доступ к информационным системам банка.

В октябре этого года один из сотрудников Сбербанка продал злоумышленникам в интернете информацию по картам клиентов. Как оказалось, значительная часть этой информации, к счастью, оказалась устаревшей и неактивной. Однако, по словам руководства, поступок сотрудника многому их научил.

«Этот случай нас многому научил. Мы пересматриваем всю концепцию кибербезопасности. В мире она строится на защите от внешних врагов, от хакеров. От внутреннего предательства, как считается, защищаться бессмысленно. Мы сейчас ломаем эту концепцию. И мы построим такую же систему защиты изнутри, как и снаружи», — цитирует Германа Грефа РИА Новости со ссылкой на его интервью в Forbes.

На данный момент банк уже пересмотрел режим доступа к отдельным данным. Планируется, что ряд сотрудников, имеющих доступ к критическим системам, будут впредь на особом контроле.

Напомним, ранее Сбербанк расположился на восьмой строчке рейтинга лучших работодателей в России.