Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свое высказывание

Петрозаводск, 22 ноября. Начальник управления культуры петрозаводской администрации Анна Лесонен объяснила оскорбительное высказывание в адрес жителей города.

«Это мой любимый город. Считаю, что я вела себя, как нормальный горожанин», — сообщила Лесонен.

Чиновница отметила, что считает это более важным, чем место ее работы или занимаемая должность. Женщина отметила, что ее первая реакция на грязь рядом с домом — «взять и убрать».

Лесонен выразила надежду, что ее поступок будет «примером для жителей города, в котором они родились».

Скандал вокруг чиновницы разгорелся после того, как она опубликовала в соцсети Facebook пост о разбросанном рядом с контейнером для пластика мусоре. Запись в настоящий момент удалена.

В посте женщина сообщает, что «вооружившись найденной под ногами палкой» убирала «дерьмо». Лесонен также допустила резкие и оскорбительные высказывание в адрес тех, кто, по ее мнению, не донес мусор до помойки.

«Мне совсем не стыдно за те выражения и мысли, которыми выстреливало во вселенную мое сознание. Потому что это не «случайно люди пластик мимо оранжевой спецкорзины уронили», это мрази мусор до помойки не донесли», — приводит пост Лесонен газета «Известия».

В мэрии Петрозаводска назвали поведение чиновницы не имеющим оправдания и недопустимым для муниципального служащего. Лесонен находится в отпуске до 25 ноября, после возвращения на работу начальство планирует предложить ей написать заявление об увольнении по собственному желанию.