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Водители выступают против снижения допустимого порога превышения скорости

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Водители выступают против снижения допустимого порога превышения скорости

Москва, 22 ноября. Около 85% опрошенных водителей выступают против снижения допустимого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Данную инициативу поддерживает только 1 из 10 водителей, то есть 10% опрошенных.

Такие данные показало исследование проекта «Авто Mail.Ru», сообщает РИА Новости. По мнению большей части опрошенных, снижение допустимого превышения скорости позволит поднять собираемость штрафов. Другим аргументом против называется то, что водителям придется тратить на дорогу гораздо больше времени.

Опрошенные также считают, что снижение порога негативно скажется на отношении водителей к инспекторам ГИБДД. Автолюбители будут нарушать назло. В том, что данная мера должна снизить количество ДТП на дорогах и повысит дисциплину уверено не более 12% респондентов.

Напомним, сегодня Минздрав РФ отложил введение новых правил медосмотра для водителей.

С первого июля 2020 года при получении водительских прав россияне будут обязаны проходить тесты на наркотики и злоупотребление алкоголем, говорится в новом приказе министерства здравоохранения России. Таким образом ведомство перенесло изменение правил прохождения медкомиссии водителями, которое ранее вызвало бурный ажиотаж по всей России.

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Источник: РИА Новости
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