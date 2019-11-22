Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

В США на территории школы нашли кладбище с 145 могилами

37
0 Оставить комментарий

В США на территории школы нашли кладбище с 145 могилами

Вашингтон, 22 ноября. Кладбище с 145 могилами обнаружено в городе Тампа (штат Флорида, США) на территории школы King High School. Об этом сообщает Fox13.

О возможных захоронениях на территории учебного заведения сообщали еще в октябре. Теперь их удалось обнаружить с помощью георадара.

Согласно одной из версий, на месте школы ранее хоронили членов местной афроамериканской общины. По даны СМИ, в последний раз похороны прошли на этой территории около 75 лет назад.

На кладбище могут быть захоронены 230 человек, в том числе более 70 детей.

infox - new
Источник: Fox13
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров