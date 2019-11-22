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Эксперты рассказали, как использовать старые смартфоны

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Эксперты рассказали, как использовать старые смартфоны

Вашингтон, 22 ноября. Эксперты рассказали, как использовать старые модели смартфонов, которые жалко выбросить. Советы публикует американское издание Popular Mechanics.

Неиспользуемый гаджет может послужить в системе домашней безопасности. Устройство необходимо зарядить и скачать на него позволяющие наблюдать за домом приложения. Эксперты советуют программы AtHome Video Streamer или AtHome Camera в зависимости от того, насколько стар телефон.

Девайс следует установить так, чтобы камера была направлена в сторону наблюдаемого помещения. Когда система обнаружит движение, смартфон отправит уведомление на новый гаджет.

Этот же принцип позволит использовать устройство в качестве видеоняни. Для этого потребуются приложения Baby Monitor 3G или Cloud Baby Monitor. При этом важно помнить о настройках конфиденциальности, чтобы увидеть ребенка могли видеть только родители.  

Старый смартфон следует установить таким образом, чтобы в объектив камеры попала вся детская комната. Но гаджет не должен быть слишком далеко от малыша, отмечают эксперты.

Эксперты рассказали, как использовать старые смартфоны

Также устаревшую модель смартфона можно закрепить на держателе и использовать как видеорегистратор. Для этого потребуется приложение Autoboy Dash Cam. Для безопасности автомобиля устройство можно использовать как GPS-трекер. В этом помогут приложения «Найти iPhone» и Find My Device.

В крайнем случае, старый смартфон можно сдать на утилизацию или попытаться продать, заключают эксперты.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете в России продажи электроники без предписанного правительством РФ российского программного обеспечения. Запрет вступит в силу 1 июля 2020 года и будет распространяться на отдельные виды «технически сложных товаров». Перечень таких товаров и программного обеспечения, а также порядок его установки предстоит определить правительству. 

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Источник: Popular Mechanics
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