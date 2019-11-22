Эксперты рассказали, как использовать старые смартфоны

Вашингтон, 22 ноября. Эксперты рассказали, как использовать старые модели смартфонов, которые жалко выбросить. Советы публикует американское издание Popular Mechanics.

Неиспользуемый гаджет может послужить в системе домашней безопасности. Устройство необходимо зарядить и скачать на него позволяющие наблюдать за домом приложения. Эксперты советуют программы AtHome Video Streamer или AtHome Camera в зависимости от того, насколько стар телефон.

Девайс следует установить так, чтобы камера была направлена в сторону наблюдаемого помещения. Когда система обнаружит движение, смартфон отправит уведомление на новый гаджет.

Этот же принцип позволит использовать устройство в качестве видеоняни. Для этого потребуются приложения Baby Monitor 3G или Cloud Baby Monitor. При этом важно помнить о настройках конфиденциальности, чтобы увидеть ребенка могли видеть только родители.

Старый смартфон следует установить таким образом, чтобы в объектив камеры попала вся детская комната. Но гаджет не должен быть слишком далеко от малыша, отмечают эксперты.

Также устаревшую модель смартфона можно закрепить на держателе и использовать как видеорегистратор. Для этого потребуется приложение Autoboy Dash Cam. Для безопасности автомобиля устройство можно использовать как GPS-трекер. В этом помогут приложения «Найти iPhone» и Find My Device.

В крайнем случае, старый смартфон можно сдать на утилизацию или попытаться продать, заключают эксперты.

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