Трамп хочет, чтобы импичмент дошел до сената

Вашингтон, 22 ноября. Представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет, чтобы его импичмент рассмотрел сенат.

По мнению представителя Белого дома, Трамп ждет в качестве свидетелей отца и сына Байденов, а также автора жалобы, из-за которой начался весь процесс.

«Трамп считает, что никаких оснований для продвижения импичмента в палате представителей нет. Но если они будут продвигаться, то он хочет процесса в сенате. Он хочет привести свидетелей, таких как Адам Шифф, Хантер Байден, Джо Байден», — цитирует РИА Новости Хогана Гидли, выступившего в эфире Fox News.

Если же палата представителей объявит Трампу импичмент, то сенат должен будет организовать суд над главой государства. Для отстранения нужно будет набрать не менее двух трети голосов сенаторов, которые посчитают Трампа виновным. Однако в настоящее время республиканцы контролируют большинство в сенате.

Напомним, сейчас в США проходит расследование в рамках возможного импичмента Дональда Трампа. Скандал разгорелся из-за телефонных переговоров президента США и Владимира Зеленского. Трампа обвинили в превышении президентских полномочий за возможное давление на Зеленского. По мнению обвинителей, президент США будто бы пытался убедить украинского коллегу начать расследование коррупционной деятельности сына Байдена на Украине.

В обмен на это Трамп якобы обещал Зеленскому финансовую и военную помощь. Бывший вице-президент США Джо Байден имеет самые высокие шансы составить конкуренцию Дональду Трампу на предстоящих выборах в 2020 году.