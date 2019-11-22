В США рассказали, как Россия и Китай могут уничтожить их военные базы

Вашингтон, 22 ноября. Россия и Китай в будущем в случае войны смогут применить свои технологии для нанесения разрушительных атак по военным базам и логистическим системам даже на территории США. Об этом сообщает Foreign Policy.

По мнению автора материала, прогресс в робототехнике, 3D-печати, аэрокосмической сфере, машинном обучении и наноматериалах позволяет разрабатывать новые классы ракет и беспилотников (БПЛА), которые имеют большой радиус действия, обладают малозаметностью и способны обезвредить сосредоточенные войска противника.

В издании отмечают, что с помощью 3D-печати производство БПЛА стало намного более дешевым, а наноматериалы позволяют оснастить беспилотники боеголовками, которые мощнее обычных в два раза.

Распространение подобных технологий приведет к устареванию используемого США способа ведения войны, рассказали в FP. Вашингтон не готов быстро отреагировать на атаку России или Китая, тогда как в будущем эти государства смогут применить бесконечное множество беспилотников и ракет, чтобы уничтожить военную технику, склады, амуницию и инфраструктуру на американских базах.

Автор статьи подчеркивает, что большинству американских военных объектов не хватает защищенных убежищ или противоракетной защиты, военные корабли и авиация нередко находятся рядом друг с другом на открытом воздухе, а коммуникации между командованием и солдатами происходит с помощью уязвимых для противника спутников.

В качестве выхода из сложившейся ситуации в издании предлагают размещать боевые дроны и пусковые установки на территории союзных США государств у границ России и Китая в Прибалтике и в Южно-Китайском море. Но автор материала отмечает, что ВМС США стремятся строить больше кораблей, а не ракет, а ВВС рассчитывают на пилотируемые аппараты вместо беспилотников.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что по мнению турецкого генерал-майора в отставке Османа Памукоглу в случае Третьей мировой войны Москва и Вашингтон объединятся против Пекина.