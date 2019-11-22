США рассчитывают через три года получить готовое к бою гиперзвуковое оружие

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Вашингтон, 22 ноября. Военно-воздушные силы США рассчитывают, что к 2022 году в начальной боевой готовности будут два проекта гиперзвукового оружия. Об этом на пресс-конференции заявил глава командования материально-технического обеспечения ВВС, генерал Арнольд Банч.

По его словам, в настоящее время ВВС предпринимают все усилия в создании гиперзвуковых вооружений. Реализуются две программы HCSW (hacksaw — «ножовка») и ARRW (arrow — «стрела»). Исследованиями занимается Управление перспективных исследовательских программ Минобороны США - DARPA.

«Мы считаем, что достигнем начальной боевой готовности применительно к гиперзвуковым вооружениям по одному из этих проектов или по обоим этим проектам в 2022», — цитирует ТАСС Арнольда Банча.

В разработке вооружения также принимает участие корпорация Lockheed Martin. Первые испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW успешно прошли в июне 2019 года.

Напомним, ранее китайские СМИ заявили, что новая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», скорее всего, станет серьезной проблемой для средств обороны как США, так и НАТО в целом.